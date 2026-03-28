IICA lanza iniciativa para integración de pequeñas empresas agropecuarias del Caribe

San José, 27 mar (EFE).- El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) lanzó este viernes una iniciativa dirigida a fortalecer la competitividad, la eficiencia operativa y el acceso a los mercados de pequeñas empresas agropecuarias en Antigua y Barbuda, Dominica, Grenada, Santa Lucía y Trinidad y Tobago.

El IICA indicó en un comunicado de prensa que presentó el proyecto de desarrollo empresarial e integración en los mercados regionales de las micro y pequeñas empresas agropecuarias, financiada por el Banco de Desarrollo del Caribe (CDB), que busca aumentar la preparación para las exportaciones y facilitar un mayor acceso a oportunidades de financiamiento e inversión.

"La integración en la economía y los mercados requiere alianzas sólidas y continuas entre las instituciones regionales, los socios para el desarrollo, el sector privado y, sobre todo, los consumidores. La participación y el apoyo de empresas de distribución, comercialización y logística también resultarán fundamentales para garantizar que los productos de las pequeñas empresas puedan comercializarse con éxito en los mercados nacionales, así como en los regionales y del extranjero", indicó la representante del IICA en Trinidad y Tobago, Diana Francis.

La iniciativa se implementa mediante tres líneas de consultoría especializadas, diseñadas para brindar apoyo técnico específico a las empresas participantes.

Estas líneas de consultoría incluyen a EconoTech Ltd., que lidera la eficiencia operativa en los negocios y la producción de las micro y pequeñas empresas para su ampliación y acceso a los mercados; a Jai Rampersad, que dirige la comercialización intrarregional y la facilitación de las exportaciones; y a GBest Consulting, que encabeza la solvencia crediticia, la preparación y el acceso al financiamiento.

El proyecto se ejecutará dentro de un período de entre 18 y 24 meses y que contará con la participación de empresas de Antigua y Barbuda, Dominica, Grenada, Santa Lucía y Trinidad y Tobago, y contará con evaluaciones de diagnóstico, programas de apoyo técnico e iniciativas de desarrollo de mercados. EFE