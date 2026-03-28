Grecia rescata a 26 migrantes a la deriva al sur de Creta y se teme que haya 22 muertos

Atenas, 28 mar (EFE).- La Guardia Costera griega ha rescatado a 26 migrantes que se hallaban en una lancha neumática a la deriva al sur de Creta, mientras se teme que otros 22 pasajeros de la barca hayan fallecido, informa este sábado la prensa griega.

Un comunicado de la Guardia Costera indica que las autoridades del puerto de Ierapetra en la costa meridional de Creta recibieron el viernes un aviso sobre una barca en dificultades a unas 52 millas (96 kilómetros) al sur.

Un barco del organismo europeo Frontex localizó la lancha, rescató a los 26 pasajeros - 24 hombres, una mujer y un menor de edad- y los trasladó al puerto cretense de Heraclión, donde dos fueron ingresados en el hospital.

Los migrantes rescatados afirmaron que habían salido al anochecer del sábado 21 de marzo de la región de Tobruk en el este de Libia con 48 personas a bordo para navegar hasta Grecia, pero perdieron la orientación y quedaron seis días a la deriva.

Al carecer de agua y víveres, 22 pasajeros fallecieron durante la travesía y los supervivientes arrojaron sus cuerpos al mar, según recoge el comunicado de la Guardia Costera griega.

Las autoridades del puerto de Heraclión identificaron a dos ciudadanos de Sudán del Sur, como traficantes humanos responsables del viaje y decretaron su arresto bajo varias acusaciones, entre ellas la de homicidio por imprudencia.

El comunicado no da datos sobre el origen de los migrantes, pero menciona que algunos habían pagado sumas de un millón de taka bangladesíes (unos 7.000 euros), 10.000 dólares (8.600 euros) o 12.000 dinares libios (1600 euros) para el viaje a Grecia.

En los últimos meses, varias barcas a la deriva con migrantes, entre ellos procedentes de Bangladés y Sudán, han sido rescatados por guardacostas griegos o buques mercantes en la ruta entre Libia y Creta, un trayecto de unos 300 kilómetros.

La Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM) cree que solo en los dos primeros meses de 2026 al menos 606 migrantes habrían muerto o desaparecido en la ruta mediterránea, convirtiéndolo en el inicio de año más mortífero desde que la organización comenzó a recopilar datos en 2014. EFE