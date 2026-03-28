El reencuentro de Rodri, año y medio después

Madrid, 28 mar (EFE).- Internacional en 60 ocasiones, campeón de Europa y Balón de Oro en 2024, medio centro de referencia mundial, Rodrigo Hernández volvió a ser titular con la selección española año y medio después, reencontrado con el “nivel que lo hizo ser el mejor del mundo”, según Luis de la Fuente, su seleccionador, rumbo al Mundial 2026.

“Es inmejorable la sensación. Ha sido un camino largo, pero ya estamos aquí, disfrutando otra vez del fútbol y de la selección, que es lo máximo que se puede aspirar y en un escenario muy especial para mí”, proclamó el futbolista a ‘TVE’ al término del encuentro en el estadio de la Cerámica, desde el once inicial, con 76 minutos jugados, sustituido por Martin Zubimendi, su compañero y su competencia en la selección y su oponente en Inglaterra.

“Rodrigo ya de por sí es el mejor jugador en su demarcación, con el permiso de Martin Zubimendi. Tenemos a los dos mejores en esa demarcación”, remarcó De la Fuente, cuando fue preguntado por el medio centro del Manchester City, al que las lesiones lo han apartado en el último año y medio de su rol crucial en el esquema del entrenador.

Desde el título de la Eurocopa 2024, con él como mejor futbolista y posterior Balón de Oro, apenas ha disputado cuatro de los últimos 17 partidos de la selección española, por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla, primero, y por una lesión muscular, después. Su anterior titularidad databa del 8 de septiembre de 2024, con una hora de juego ante Suiza. Este viernes, volvió de inicio: 76 minutos contra Serbia.

El retorno del eje de la selección. “Ahora mismo está al nivel que le hizo ser el mejor del mundo. Es la brújula del equipo, marca los tiempos, el ritmo del partido, sabe cuando tiene que jugar rápido, cuando tiene que jugar más lento, sabe hacer las coberturas como nadie, presiona, equilibra a todo el equipo…”, repasa sus virtudes el seleccionador español.

“Es una suerte contar con un futbolista de este calado y esta importancia”, abundó el técnico, que, aparte de las dos citadas titulares entre 2024 y 2026, tan solo dispuso del medio centro de 29 años para otros dos encuentros, el pasado septiembre, cuando disputó 45 minutos entre dos partidos, 28 en el 0-3 a Bulgaria y 17 en el 0-6 a Turquía.

Desde su última lesión muscular, Rodri también ha recuperado la titularidad constante en 2026 en su club, el Manchester City, a las órdenes de Peo Guardiola. De los 21 partidos disponible para su equipo desde el cambio de año, justo coincidente con su vuelta de esa dolencia, él ha jugado de inicio 16 de ellos. Son once de doce en la liga inglesa, en plena competencia por el título con el Arsenal de Zubimendi, y los tres de la Champions, más la final de la Copa de la Liga del pasado domingo, con victoria por 2-0 ante el Arsenal.

Sus cinco suplencias correspondieron a un encuentro de liga, recién recuperado, dos de la Copa de Inglaterra y otros dos de la Copa de la Liga, antes de retornar a la convocatoria de la selección, a la que capitaneó de nuevo en el estadio de la Cerámica en el amistoso contra Serbia, con una victoria por 3-0 camino del Mundial, que asoma ya en menos de tres meses.

“Tiene mucha ascendencia en el grupo, porque lo que dice Rodrigo todo el mundo lo sigue a pies juntillas. Tiene mucho peso en sus reflexiones, porque son muy maduras y muy inteligentes”, expuso Luis de la Fuente, en el reencuentro con su Balón de Oro, mientras ya mira al último amistoso de esta fecha FIFA, contra Egipto en Barcelona.