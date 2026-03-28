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Brasil seguirá apoyando a chilena Bachelet para liderar la ONU pese a la retirada de Kast

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São Paulo, 28 mar (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este sábado que Brasil, al igual que México, seguirá apoyando la candidatura de Michelle Bachelet para el cargo de Secretaria General de la ONU, pese a la retirada del Gobierno chileno de José Antonio Kast.

"Bachelet cuenta con una sólida trayectoria y el curriculum vitae ideal para el puesto, habiendo sido presidenta de su país en dos ocasiones, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y directora de ONU Mujeres", indicó Lula en sus redes sociales. EFE

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