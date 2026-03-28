Adultos hallados en una fosa común en Kenia murieron por lesiones craneales y enfermedades

Nairobi, 28 mar (EFE).- Los ocho adultos (todos hombres) hallados en una fosa común, junto a los cadáveres de 25 menores, en un cementerio del oeste de Kenia murieron por lesiones en la cabeza y diversas enfermedades, según confirmaron las autoridades.

"Un cuerpo murió asfixiado por sus propias secreciones. El segundo padecía hipertensión arterial. Dos casos presentaban un estado de descomposición tan avanzado que fue imposible determinar la causa de la muerte", declaró el patólogo del Gobierno Richard Njoroge en declaraciones recogidas este sábado por medios locales.

Dos adultos "fallecieron por traumatismo craneoencefálico", mientras el resto murieron por neumonía, tromboembolia pulmonar, septicemia o peritonitis, precisó Njoroge.

El patólogo ya informó este jueves de que catorce de los 25 niños cuyos cuerpos fueron hallados en la fosa común del cementerio de Makaburini, en el condado de Kericho, murieron por "prematuridad" o por traumatismos en la cabeza.

Entre los 25 menores, diez eran niñas y ocho varones, mientras los restos de los otro siete estaban demasiado deteriorados para poder determinar su sexo.

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Investigaciones Criminales (DCI, agencia policial) de Kenia exhumó este martes la fosa después de que el pasado fin de semana se descubriesen inicialmente 14 cuerpos.

Esa cifra aumentó a 33 tras la exhumación, incluyendo 25 menores, además de hasta seis partes de cuerpos, incluidas extremidades superiores e inferiores.

Según Njoroge, se trata de un hallazgo "muy inusual", pues algunos cadáveres parecían venir de morgues y otros de hospitales.

El número total de cadáveres se confirmó después de que el Hospital Nacional Kenyatta de Nairobi, el más grande del país, alertara esta semana de que 480 cuerpos permanecen sin reclamar, la mitad de ellos niños, lo que ha despertado la preocupación por el hecho de que los hospitales puedan deshacerse de cadáveres no reclamados sin seguir los procedimientos legales.

La Comisión de Derechos Humanos de Kenia (KHRC) afirmó en un comunicado que, según documentos obtenidos por esa ONG, solo se autorizó oficialmente el entierro de trece de los cuerpos hallados en Kericho, lo que "podría indicar un intento de ocultar muertes ilegales".

"El proceso de entierro de los cadáveres se llevó a cabo sin la documentación, coordinación ni supervisión adecuadas por parte de las autoridades sanitarias del condado, lo que suscita serias dudas sobre el papel de los responsables del hospital, la dirección del cementerio y las fuerzas del orden", denunció.

Al menos tres sospechosos, de momento, han sido detenidos en relación con el descubrimiento en Kericho. EFE