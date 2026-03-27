UE y países TPP buscan mantener alianzas ante "desafíos actuales" durante reunión del OMC

Bruselas, 27 mar (EFE).- Representantes de la Unión Europea (UE) y de los países del Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP, también conocido como TPP-11) se reunieron este viernes para reafirmar su cooperación en respuesta "a los desafíos actuales" del comercio global, en los márgenes de la 14ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) celebrada en Yaundé (Camerún).

"En esta reunión analizamos cómo el Diálogo UE-Comercio e Inversiones (Diálogo UE-CPTPP) podría respaldar el comercio basado en normas y el sistema multilateral de comercio para garantizar su capacidad de respuesta a los desafíos actuales", señalaron ambos bloques en una declaración conjunta tras su encuentro.

"Los debates fueron exhaustivos, centrados en soluciones y con visión de futuro", añadieron.

La conferencia, que se alargará hasta el domingo, reúne en la capital de Camerún a los ministros y otros delegados de los 166 países miembros de la OMC, que tendrán como tarea principal decidir si ofrecen su respaldo político a un proyecto de reforma de la organización.

Durante su reunión, en la que la UE estuvo representada por el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, se llegó a un entendimiento común sobre la importancia de una "reforma urgente profunda, integral e inclusiva" de la OMC, que, añadieron, "se encuentra en una coyuntura crítica en medio de crecientes tensiones en el sistema de comercio mundial".

En su declaración conjunta, los representantes comerciales destacaron, además, sus "esfuerzos por incorporar el Acuerdo sobre Comercio Electrónico y el Acuerdo sobre Facilitación de las Inversiones para el Desarrollo en el marco jurídico de la OMC", y reafirmaron su compromiso "con una solución a largo plazo para la moratoria sobre los derechos de aduana en las transmisiones electrónicas".

Asimismo, también reconocieron la necesidad de fomentar una mayor participación en el Acuerdo Provisional de Arbitraje de Apelación Multipartito (MPIA), que se estableció como una respuesta temporal a la crisis del órgano de apelación en casos de disputas comerciales entre países de la OMC.

Ambos bloques se mostraron preocupados por "las prácticas que distorsionan el mercado" y "la coerción económica que busca explotar las vulnerabilidades y dependencias económicas", apuntaron sin dar más detalles no hacer señalamientos concretos.

La cita en Yaundé se celebra en un contexto de crisis geopolítica que está teniendo consecuencias inéditas en el comercio internacional, en particular el del petróleo y el gas por el bloqueo del estrecho de Ormuz a causa de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, así como las distintas amenazas arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump, a gran parte de sus socios comerciales en el último año.

Finalmente, aseguraron que mantendrán su cooperación en áreas como el comercio digital y la diversificación y resiliencia de la cadena de suministro global, a través de intercambios informales y "cuando proceda", a nivel técnico.

El CPTPP, sellado en 2018, incluye a Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y, más recientemente, al Reino Unido.

El tratado abarca un mercado de casi 500 millones de personas, el 15 % del PIB mundial, y es uno de los mayores acuerdos de libre comercio del mundo.

Los países de la UE pidieron este jueves al inicio de la conferencia una reforma "profunda y exhaustiva" de la OMC para mantener un sistema comercial basado en normas, mostrándose "dispuestos a retomar la labor" de desbloquear el funcionamiento del órgano de apelación de organización mundial.

Además, los europeos se inclinaron hacia una moratoria con carácter permanente a la aplicación de aranceles a las transacciones electrónicas, algo a lo que la mayoría de países en desarrollo se oponen. EFE