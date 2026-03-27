Técnico del R.Madrid femenino dice que imagen ante el Barça "está muy lejos" de la deseada

Madrid, 27 mar (EFE).- El entrenador del Real Madrid femenino, Pau Quesada, dijo este viernes que la imagen del equipo ante el FC Barcelona, el pasado miércoles en la derrota (2-6) en los cuartos de final de la Liga de Campeones, estuvo "muy lejos" de la que realmente quieren dar.

El Real Madrid y el Barça vuelven a verse las caras este domingo en el partido correspondiente a la vigésima cuarta jornada de la Liga F (máxima competición del fútbol femenino español) en el estadio Alfredo Di Stéfano, tras la goleada del conjunto de Pere Romeu.

Para Quesada, las claves del partido pasan por hacerse "fuertes" en casa, tener "energía" y la capacidad de "transmitir" lo que el Real Madrid ha hecho durante esta temporada, según expresó a los medios del club este viernes.

A pesar de la derrota, el Real Madrid llega en una buena racha tras ganar al Eibar por 0-1, a la Real Sociedad por 0-3 y al Costa Adeje Tenerife por 2-0, que coloca a las jugadoras madridistas segundas con cincuenta y seis puntos, a diez de las azulgranas, que lideran la tabla con 66.

"Es injusto que nos vayamos con malas sensaciones, después de los grandes partidos que se han hecho", dijo Quesada ante los buenos resultados de su equipo.

El objetivo que se plantea del partido del domingo pasa por "dar" el máximo de cada una y valora positivamente la oportunidad de poder volver a enfrentarse al equipo de Romeu para intentar llevarse el partido.

"Lo que mejor nos ha podido pasar es esta oportunidad del domingo, en casa con nuestra gente", aclaró el técnico merengue.

Una vez se enfrenten este domingo, volverán a verse de nuevo el 2 de abril en el Spotify Camp Nop con motivo de la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones. EFE