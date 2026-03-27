Sheinbaum afirma que playas del golfo de México ya están "limpias" tras vertido de crudo

Ciudad de México, 27 mar (EFE).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que las playas del golfo de México ya están limpias tras un vertido de petróleo, al señalar que su Gobierno está en contacto con las personas afectadas para resarcir el daño generado por este caso de contaminación.

"En este momento las playas están limpias, eso es muy importante, porque se limpiaron, no es porque naturalmente ya no llegó el petróleo a la playa, sino porque hubo un proceso de limpieza. Y se trabaja con los pescadores y las personas afectadas para poder generar una condición de resarcimiento del daño", declaró.

Asimismo, en su conferencia de prensa diaria, Sheinbaum subrayó que el grupo interdisciplinario integrado por la Secretaría de la Marina, la de Medio Ambiente, la de Ciencia y Petróleos Mexicanos (Pemex), que está investigando este derrame de hidrocarburos permanecerá "de manera permanente" ante futuros casos similares.

El objetivo, explicó, es que puedan trabajar en sistemas de alerta que "permitan conocer con mayor detalle cuándo hay una fuga de este tipo".

"Vamos a seguir trabajando (...) en un sistema de alerta que, como mencionamos, se está perfeccionando tanto para huracanes en el Pacífico como en el Golfo y también de posible contaminación en el mar", agregó.

Autoridades del Gobierno mexicano atribuyeron este jueves la contaminación por hidrocarburos en el golfo de México a tres fuentes: el vertido ilegal de un buque y dos emanaciones naturales, que afectan a las costas de Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, en el oriente del país.

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, detalló que el primer foco fue un buque que realizó un vertido ilegal el 3 de marzo en Coatzacoalcos, aunque aún no ha sido posible identificarlo porque en la zona había 13 embarcaciones fondeadas.

Al respecto, la presidenta indicó que aún se desconoce si la emanación fue de "manera natural" a causa de un pozo "que no ha sido explotado" o, por el contrario, se produjo un "problema en alguna instalación de Pemex".

"Ambos casos tenemos que investigarlos a fondo. Entonces, en este momento hay un proceso de investigación muy profunda de todo el yacimiento de Cantarell y, al mismo tiempo, de contención para que la fuga o la emanación natural de esta zona pueda ser contenida y no llegue a la playa", precisó.

El Gobierno de México anunció este miércoles más de 35 millones de pesos (aproximadamente 1,98 millones de dólares) en apoyos económicos y técnicos para mitigar las afectaciones en el golfo de México, donde, dijo, se han recogido 128 toneladas de residuos. EFE

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