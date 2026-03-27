ONU denuncia falta de lugares seguros en Líbano y poca antelación de órdenes de evacuación

Ginebra, 27 mar (EFE).- No hay lugares seguros en el Líbano frente a los ataques ni forma de saber cuándo se emitirán las órdenes de evacuación, denunciaron este viernes en rueda de prensa representantes en Beirut de tres agencias de la ONU.

"Inicialmente, se emitieron órdenes de evacuación para el sur de Beirut, la gente huyó de allí, pero luego recientemente hemos visto ataques también en otras zonas de la capital. En resumen, no hay ningún lugar seguro al que puedan acudir", subrayó el representante del Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), Marcoluigi Corsi.

Su homóloga en la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Karolina Lindholm, recordó los ataques de la semana pasada en el centro de Beirut donde el aviso se dio muy temprano por la mañana y apenas una hora antes.

Además, el segundo ataque cayó a una manzana de un colegio que alberga a familias desplazadas y ni siquiera hubo aviso previo, señaló Lindholm.

"Estas órdenes de evacuación suceden durante la noche, o de madrugada, y a menudo las familias tienen que tomar decisiones muy críticas sobre dónde ir en mitad de la noche", denunció por su parte la representante en Líbano de ONU Mujeres, Gielan El Messiri.

A esto se suman la escala y la rapidez de los desplazamientos de personas, que generan presión sobre las autoridades y el sector humanitario, añadió el representante de UNICEF.

Desde el 2 de marzo, cuando comenzaron los ataques en el Líbano, 620.000 mujeres se han visto forzadas a huir de sus hogares, lo que representa un cuarto de la población femenina total del Líbano, advirtió El Messiri.

Además, el 85 % está viviendo fuera de los refugios convencionales, como apartamentos abarrotados y otros lugares informales, aumentando su riesgo de sufrir explotación, abusos y violencia de género, apuntó.

Sumado a la crisis de desplazados, que ya representan un 20 % de la población, ahora 150.000 personas se han quedado aisladas en el sur del Líbano tras la destrucción de puentes clave, lo que limita gravemente el acceso de ayuda humanitaria y de suministros esenciales, advirtió la representante de ACNUR. EFE