Agencias

Mayoría de subidas en las bolsas del Sudeste Asiático

Guardar

Bangkok, 27 mar (EFE).- Las principales bolsas del Sudeste Asiático cerraron la semana con subidas, lideradas por la plaza de Ho Chi Minh y a excepción de los parqués de Yakarta y Manila.

El VN vietnamita encabezó las ganancias, tras cerrar con 1.672,80 puntos y subir 28,17 enteros, o un 1,71 %.

En el parqué de Bangkok, el SET también sumó, en su caso, un 0,29 % o 4,13 unidades, hasta las 1.447,05.

El STI del próspero Singapur acabó la jornada en verde, al escalar un 0,21 % o 10,42 enteros, colocándose en los 4.898,18.

En Kuala Lumpur, su principal referencial, el KLCI, hizo lo propio y creció un 0,10 % o 1,76 puntos, hasta las 1.712,65 unidades.

Del lado negativo, en la plaza de Yakarta, el JCI perdió un 0,94 % o 67,03 enteros, y cerró con 7.097,06.

Asimismo, el PSEi de Manila restó un 0,19 % o 11,37 unidades, hasta las 5.972,83. EFE

Últimas Noticias

Zelenski anuncia un acuerdo de cooperación tecnológica e inversiones militares con Arabia Saudí

Zelenski anuncia un acuerdo de cooperación tecnológica e inversiones militares con Arabia Saudí

El PP advierte de que pedirá la dimisión de Mónica García si no para la huelga de médicos de abril

Ante la amenaza de nuevos paros el 27 de abril, representantes autonómicos exhortan a la ministra a frenar la protesta sanitaria, cuestionando la demora en las negociaciones y señalando riesgos para el sistema público y la atención ciudadana

El PP advierte de que pedirá la dimisión de Mónica García si no para la huelga de médicos de abril

Sanidad recibe el 9 de abril a María Varela, paciente con metástasis que pide adelantar las mamografías a los 40 años

Sanidad recibe el 9 de abril a María Varela, paciente con metástasis que pide adelantar las mamografías a los 40 años

El astronauta Miguel López-Alegría está "seguro" de que un español pisará la Luna

El astronauta Miguel López-Alegría está "seguro" de que un español pisará la Luna

El mayor banco de China, ICBC, ganó 53.385 millones de dólares en 2025, un 0,74 % más

Infobae