Mayoría de subidas en las bolsas del Sudeste Asiático

Bangkok, 27 mar (EFE).- Las principales bolsas del Sudeste Asiático cerraron la semana con subidas, lideradas por la plaza de Ho Chi Minh y a excepción de los parqués de Yakarta y Manila.

El VN vietnamita encabezó las ganancias, tras cerrar con 1.672,80 puntos y subir 28,17 enteros, o un 1,71 %.

En el parqué de Bangkok, el SET también sumó, en su caso, un 0,29 % o 4,13 unidades, hasta las 1.447,05.

El STI del próspero Singapur acabó la jornada en verde, al escalar un 0,21 % o 10,42 enteros, colocándose en los 4.898,18.

En Kuala Lumpur, su principal referencial, el KLCI, hizo lo propio y creció un 0,10 % o 1,76 puntos, hasta las 1.712,65 unidades.

Del lado negativo, en la plaza de Yakarta, el JCI perdió un 0,94 % o 67,03 enteros, y cerró con 7.097,06.

Asimismo, el PSEi de Manila restó un 0,19 % o 11,37 unidades, hasta las 5.972,83. EFE