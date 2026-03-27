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Macron viaja la próxima semana a Tokio y Seúl en busca de salidas al impacto de la guerra

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París, 27 mar (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, tiene previsto viajar la próxima semana a Japón y Corea del Sur con el objetivo de buscar posibles salidas a la guerra en Oriente Medio, una crisis que afecta especialmente a las economías de los dos países asiáticos por su dependencia energética.

La guerra en Oriente Medio centrará las conversaciones de Macron con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, y con el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, manifestaron fuentes del Elíseo, que pusieron de relieve su sintonía respecto a la necesidad de privilegiar el diálogo y la vía diplomática como salida a la guerra.

Esta visita oficial, programada del martes al viernes de la próxima semana (Macron visitará Japón del 31 de marzo al 2 de abril, y posteriormente Corea del Sur los días 2 y 3 de abril), se produce en el marco del conflicto desencadenado hace un mes por Estados Unidos e Israel al comenzar sus bombardeos contra Irán, y la siguiente respuesta de Teherán de bloquear el estrecho de Ormuz, un punto clave de transporte mundial de petróleo, gas y otros materiales.

Las conversaciones abordarán el impacto económico del conflicto, en particular el aumento de los precios de la energía, y posibles iniciativas conjuntas, incluida la francesa para crear una coalición de países voluntarios sobre la seguridad en el estrecho de Ormuz una vez que cesen las hostilidades.

El viaje a Tokio y, después a Seúl -dónde no había ido un jefe de Estado francés desde hace once años-, también tiene el objetivo de preparar la cumbre del Grupo de los Siete (G7), prevista del 15 al 17 de junio próximo en Evian (este de Francia), del que forma parte Japón, mientras que Corea del Sur integra el G20.

Reforzar las relaciones económicas, culturales y estratégicas en la región indopacífica es otro de los fines de la visita de Macron, según las fuentes del Palacio del Elíseo, por lo que el presidente irá acompañado de una delegación de empresarios franceses.

Además, está previsto un encuentro con representantes de la industria cultural surcoreana, en especial del K-pop. EFE

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