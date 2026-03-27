La Eurocámara envía su primera delegación a China en ocho años, que se verá con ministros

Bruselas, 27 mar (EFE).- Eurodiputados de la comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo viajarán la próxima semana a China para conocer mejor su sector tecnológico y de comercio electrónico, así como examinar si se cumplen las normas para que sus paquetes se envíen a la Unión Europea, en el que será el primer viaje de eurodiputados al gigante asiático en ocho años.

En un comunicado, el Parlamento Europeo señaló el viaje como "una oportunidad importante" para abordar retos compartidos en las áreas digital y del comercio electrónico y fomentar una competencia justa entre UE y China, a cuyos representantes esperan trasladar la postura de la UE en cuanto a regulación digital, protección del consumidor y seguridad de los productos.

"Una de las principales preocupaciones (de los eurodiputados) son las infracciones sistemáticas de las normas europeas y el elevado volumen de paquetes pequeños que las incumplen desde plataformas no europeas, incluyendo chinas", explicaron.

Nueve eurodiputados (tres alemanes, tres franceses, un neerlandés, un polaco y una danesa) comenzarán su viaje en Pekín el 31 de marzo con reuniones con el presidente de la Comisión de Asuntos Legislativos del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Shen Chunyao, y el ministro de la Administración Estatal para la Regulación del Mercado, Luo Wen.

Aún en la capital china, los diputados se verán con la Cámara de Comercio de la UE para conocer los retos de acceso a mercado que enfrentan las empresas comunitarias en el país y se reunirán con representantes de los gigantes del comercio digital Shein y Alibaba.

En Shanghai, los eurodiputados se verán con representantes de Temu para hablar sobre el cumplimiento de las normas europeas de mercados digitales y competición justa y visitarán el aeropuerto internacional de Pudong con las autoridades aduaneras chinas y una empresa local de logística para ver en primera persona cómo funcionan sus aduanas y sus actividades de exportación e importación.

El viaje representa un nuevo paso en la normalización de las relaciones entre China y el Parlamento Europeo después de que ambas partes retiraran en 2025 las sanciones que se habían impuesto mutuamente en 2021, cuando Pekín anunció medidas contra diez personas y cuatro entidades de la UE en respuesta a las del bloque contra funcionarios chinos acusados de violaciones de derechos humanos de uigures musulmanes.

China es el tercer mayor socio comercial de la Unión Europea, pero su relación económica es asimétrica por el desequilibrio en la apertura de sus respectivos mercados, señala la Eurocámara.

El bloque comunitario anotó un déficit de 305.800 millones de euros con China en 2024, una cifra que sigue creciendo en plena explosión de importaciones de pequeños paquetes de plataformas como Temu, Shein o Alibaba, hasta 4.600 millones sólo en 2024, el 91 % de ellos llegados desde China.

Por otra parte, la Comisión Europea informó este viernes de que el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, abordó en los márgenes de la reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Camerún con el titular chino del ramo, Wang Wentao, su preocupación por el aumento de las exportaciones de productos chinos.

Según fuentes comunitarias, Sefcovic instó a Pekín a "abordar los problemas en su origen" y a que apoye "el necesario y largamente esperado reajuste de las relaciones comerciales bilaterales".

Agregaron que el comisario solicitó a Wang apoyar una OMC reforzada con disciplinas más estrictas contra las prácticas distorsionadoras, y que los dos debatieron asimismo sobre los controles a las exportaciones chinas.

Sefcovic subrayó igualmente la necesidad de tramitar con rapidez las licencias para las empresas de la UE, que vio "fundamental para la previsibilidad y la estabilidad de los sectores industriales europeos". EFE