La española Cymi y la francesa Engie se adjudican concesiones de transmisión en Brasil

Río de Janeiro, 27 mar (EFE).- Las subsidiarias en Brasil de la española Cymi y de la francesa Engie se adjudicaron cuatro de las cinco concesiones para tender, mantener y operar líneas de transmisión eléctrica en el gigante suramericano subastadas este viernes por el Gobierno brasileño.

Engie Brasil y Cymi Construções e Participações, cada una con dos concesiones, se comprometieron con cerca del 90 % de las inversiones por 3.300 millones de reales (unos 627,8 millones de dólares) que serán necesarias para tender las cinco líneas de transmisión subastadas.

Engie se comprometió con inversiones por unos 1.500 millones de reales (unos 285,4 millones de dólares) en sus dos concesiones, que podrá explotar por hasta 30 años, mientras que Cymi desembolsará recursos por un valor similar.

La quinta licitación se la adjudicó el consorcio BR2 ET Transmissora, integrado por las empresas brasileñas Raff Geração e Comércio de Energia Elétrica LTDA, Brasiluz, Enind Energia y Brenergia Participações LTDA.

La subasta en la bolsa de São Paulo organizada por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) fue la primera de ese año para adjudicar líneas de transmisión y atrajo a numerosos competidores, lo que permitió que los vencedores se comprometieran con descuentos promedios del 50,7 % sobre los ingresos máximos fijados por el regulador para cada proyecto.

Las vencedoras en este tipo de subasta son las empresas que ofrecen el mayor descuento sobre el ingreso máximo anual establecido por la Aneel para cada uno de los lotes.

Engie se adjudicó el principal contrato, una línea de transmisión entre los sureños estados de Paraná y Santa Catarina, en una disputa con otras tres empresas, entre las cuales la gigante Axia (antigua Eletrobras), y venció al comprometerse con un descuento del 46,89 % sobre el máximo de ingresos fijado.

Cymi, por su parte, se adjudicó el primero y el quinto lote. Por el primero, una instalación entre los estados de Río de Janeiro, São Paulo y Minas Gerais que se disputó con otras dos empresas, ofreció un descuento del 46,85 %.

El quinto lote, una línea para abastecer las regiones de Cláudia y Novo Progresso en los estados amazónicos de Mato Grosso y Pará, se lo adjudicó con una oferta en la que se comprometió con un descuento del 50,89 % sobre el ingreso máximo anual.

Los cinco proyectos contemplan la construcción y mantenimiento de cerca de 800 kilómetros de líneas de transmisión, así como la instalación de 2.150 megavolt-amperios (MVA) de capacidad en subestaciones y compensadores síncronos, con el objetivo de reforzar la red eléctrica en diferentes regiones del país.

Las obras estarán distribuidas en once de los 27 estados brasileños, entre ellos Bahía, Ceará, Minas Gerais, São Paulo y Río de Janeiro, y deberán ser ejecutadas en plazos que oscilan entre 42 y 60 meses.

El Gobierno brasileño prevé que los proyectos generen más de 8.000 empleos directos e indirectos y contribuyan a mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico, en un contexto de creciente demanda de energía y necesidad de ampliar la infraestructura de transmisión en el país. EFE