La Bolsa española cae un 0,95 % afectada por el repunte del IPC y la tensión en Irán

Madrid, 27 mar (EFE).- La Bolsa española retrocedió este viernes un 0,95 %, lastrada por el repunte de la inflación en una jornada en la que el precio del crudo siguió encareciéndose ante la posibilidad de que Estados Unidos envíe tropas a Oriente Medio, y en la que Enagás protagonizó un fuerte avance, del 16,96 %.

Al cierre de la sesión, el selectivo español, el IBEX 35, se situaba en 16.802,5 puntos, lo que supone una caída de 160,4 puntos, ese 0,95 %, respecto a la víspera.

En lo que va de año, el índice acumula una depreciación del 2,92 %.

La jornada estuvo marcada por el dato del índice de precios de consumo (IPC) de marzo, que se situó en el 3,3 % impulsado por el encarecimiento de los carburantes.

Este incremento supone un punto más que en febrero, representa la mayor subida mensual desde junio de 2022 y sitúa la inflación en su nivel más alto desde junio de 2024.

La energética Enagás (16,96 %) lideró las subidas de la tabla después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abriera audiencia pública a la metodología de retribución de la distribución de gas para el próximo periodo.

En el lado opuesto, Indra (-4,42 %) y Solaria (-4,37 %) protagonizaron las pérdidas más acentuadas. EFE

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