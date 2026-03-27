Infografías del viernes 27 de marzo de 2026

IRÁN GUERRA - Un mes después del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, la población de los países involucrados pagan el peaje de miles de muertos y heridos, mientras la campaña militar continúa con un horizonte incierto.

EEUU POLÍTICA - El Senado de Estados Unidos aprobó la reapertura del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tras seis semanas de cierre parcial iniciado el 14 de febrero, una crisis que dejó a miles de empleados sin salario, provocó un ausentismo de hasta el 40 % en aeropuertos y generó retrasos generalizados, en medio de un bloqueo político por la financiación de las políticas migratorias.

FIGURAS GOBIERNO - De los escenarios y los estadios a los despachos de gobierno, figuras del entretenimiento y el deporte han logrado dar el salto a la política y alcanzar cargos de poder en distintos países, en una tendencia que mezcla popularidad mediática, liderazgo y capital simbólico para conquistar el voto ciudadano.

FÚTBOL REPESCA MUNDIAL 2026 - Italia se enfrentará a Bosnia, Polonia visitará a Suecia, Turquía viajará a Kosovo, Dinamarca se desplazará a la República Checa, Bolivia se enfrentará a Irak y Jamaica a la Republica Democrática del Congo en los partidos finales de las repescas europea e intercontinental para el Mundial 2026 de fútbol.

MÚSICA INTELIGENCIA ARTIFICIAL - Los artistas generados con inteligencia artificial irrumpen en el streaming con millones de reproducciones y presencia en listas como Billboard, aunque su crecimiento contrasta con el rechazo de los oyentes al uso de IA en la música, según la empresa líder en datos y análisis de la industria del entretenimiento Luminate.

LADY GAGA - La cantante, compositora y actriz Lady Gaga cumple 40 años consolidada como una de las figuras más influyentes del entretenimiento global, tras una carrera que la ha llevado de revolucionar el pop a conquistar Hollywood con premios como el Óscar y múltiples Grammy. EFE

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