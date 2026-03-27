Hizbulá dice que disparó un misil tierra-aire contra un caza en Beirut

Beirut, 27 mar (EFE).- El grupo chií libanés Hizbulá aseguró que este viernes disparó un misil tierra-aire contra un caza en Beirut, una acción sin precedentes en el espacio aéreo capitalino y que coincidió con una oleada de bombardeos israelíes contra el suburbio del Dahye, al sur de la ciudad.

"En defensa del Líbano y de su pueblo, los combatientes de la Resistencia Islámica se enfrentaron a un avión de guerra en los cielos de Beirut con un misil tierra-aire a las 17:00 (15.00 GMT) del viernes, 27 de marzo de 2026", informó el movimiento en un escueto comunicado.

La nota no especifica si el proyectil habría alcanzado su objetivo.

El ataque se produjo poco después de que el Ejército israelí anunciara el comienzo de una nueva oleada de bombardeos contra el Dahye, un extrarradio prácticamente vacío de población sobre el que pesa una orden de desplazamiento, y mientras se escuchaba con fuerza en la capital el paso de cazas a baja altura.

Aunque ya durante la anterior guerra de 2024 Hizbulá revindicó algunos lanzamientos contra aeronaves israelíes en el sur del país, el intento de derribo en la capital supone una nueva escalada.

En el marco del conflicto iniciado hace casi un mes, la formación chií perpetra ataques diarios de alcance limitado contra el norte del Estado judío, que el jueves afirmó haber contabilizado el lanzamiento de alrededor de un centenar de proyectiles desde el Líbano.

Además, las partes están enzarzadas en combates en varias áreas del sur del país, donde Israel intenta avanzar presuntamente para tomar la franja fronteriza, mientras continúa una campaña de bombardeos que deja ya más de un millar de muertos y un millón de desplazados en el Líbano. EFE

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