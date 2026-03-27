El nuevo líder de Nepal estrena gobierno con un rap político con millones de visitas

Katmandú, 27 mar (EFE).- El nuevo primer ministro de Nepal, el ingeniero y rapero Balendra 'Balen' Shah, ha acompañado su llegada al poder este viernes con la publicación de un rap que ya acumula más de tres millones de visualizaciones y se ha convertido en símbolo viral del cambio político.

El tema, titulado 'Jay Mahakali', en referencia a una diosa hindú, fue difundido pocas horas antes de su nombramiento, junto a un videoclip de su campaña electoral por todo el país, en las que aparece rodeado de miles de seguidores.

La letra de la canción, que ya había sido publicada años atrás en uno de sus álbumes, combina referencias a la unidad nacional, el orgullo nepalí y el cambio político en el país del Himalaya, que hace apenas seis meses fue el epicentro de las primeras protestas de la "Generación Z" a nivel mundial.

"La fuerza de la unidad es mi poder nacional indivisible (...) El pueblo nepalí, esta vez, está haciendo historia", rapea en la canción, y añade: "Lo has pensado bien, el nepalí ya no tiene miedo".

La canción incluye referencias simbólicas como "Jaya Mahakali, han llegado los gurkhas", un grito tradicional asociado al valor y la identidad nacional, junto a alusiones a la fraternidad y el sacrificio colectivo.

La figura de Shah, una de las más destacadas de la escena del rap nepalí 'Nephop', ganó impulso tras las protestas masivas de septiembre, lideradas en gran parte por jóvenes que denunciaban el nepotismo, la corrupción y el turnismo en el poder de la vieja élite política.

Las movilizaciones, que en cuestión de días causaron más de 70 muertos y acabaron tumbando al anterior Gobierno de corte comunista, se apoyaron en muchas de sus letras como himnos de la revolución con los mismos principios.

Tras su victoria como alcalde independiente de Katmandú en 2022, Shah consolidó su perfil como candidato alternativo a los partidos tradicionales, hasta imponerse en las elecciones del pasado 5 de marzo al frente del Partido Nacional Independiente (Rastriya Swatantra Party, RSP).

El relanzamiento del tema ha generado un movimiento viral en las redes, donde algunos usuarios comentan: "¿Quién está aquí después de que Balen se convirtiera en primer ministro?", mientras otros celebran el momento con mensajes como "Un nuevo Nepal llegará pronto". EFE

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