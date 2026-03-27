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El FAS pone a prueba su racha victoriosa ante Águila en fecha 15 del Clausura salvadoreño

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San Salvador, 27 mar (EFE).- El Futbolistas Asociados Santanecos (FAS), dirigidos por el mexicano Adrián Sánchez, pondrá el fin de semana nuevamente a prueba su racha victoriosa al enfrentarse con los Emplumados del Águila, en el llamado clásico nacional en la jornada 15 del torneo Clausura de El Salvador.

Los Tigrillos del FAS, representativo de la occidental ciudad de Santa Ana, se mantiene invicto tras 14 fechas y lidera el Clausura con 36 puntos, una renta de 7 unidades sobre los Toros del Luis Ángel Firpo, en el segundo puesto.

El Águila, cuadro de la calurosa ciudad de San Miguel en el este del país centroamericano, se ubica en el sexto lugar con 23 puntos y se ha quedado sin entrenador tras la decisión de su equipo, anunciada el lunes pasado, de finalizar la relación con el entrenador mexicano Juan Carlos Chávez.

Los Emplumados recibirán a los Tigrillos aún sin conocerse quién se hará cargo del equipo y en momentos en que acumula cinco juegos perdidos, dos empates y siete victorias.

Águila está por debajo de Inter FA, en el quinto lugar con 24 puntos y que en la jornada 15 recibirá a los Toros del Firpo, actuales campeones nacionales.

Los Toros, dirigidos por el costarricense Marvin Solano, van con buen ritmo en el torneo siguiéndole los pasos a los Tigrillos e imponiéndose ante los Albos del Alianza, subcampeones nacionales.

Los Albos, del argentino Ernesto Corti y equipo de la capital San Salvador, se encuentran en el tercer puesto 25 puntos y en esta fecha deben enfrentarse al Platense, en las últimas posiciones de la tabla.

En la lucha de goleadores, el delantero salvadoreño Emerson Mauricio, del Inter FA, lidera la tabla con 11 tantos, le sigue el colombiano Carlos Bogotá (Platense) y el colombiano nacionalizado salvadoreño Cristian Gil (Firpo) con 9 y 8 goles, respectivamente.

- Programación de la 15ª jornada:

. Sábado 28: Inter FA-Firpo, Zacatecoluca-Isidro Metapán y Alianza-Platense.

. Domingo 29: Águila-FAS, Fuerte San Francisco-Cacahuatique y Municipal Limeño-Hércules. EFE

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