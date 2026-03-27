Autoridades verifican si cuerpo hallado en Colombia es un estadounidense desaparecido

Bogotá, 27 mar (EFE).- Las autoridades colombianas trabajan en la identificación de un cuerpo sin vida encontrado este viernes en una zona del departamento de Antioquia (noroeste), para determinar si se trata del ciudadano estadounidense Eric Gutiérrez, reportado como desaparecido en Medellín el domingo pasado.

El hallazgo se produjo entre el municipio de Jericó y el sector de Puente Iglesias y, según el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, existe una "alta probabilidad" de que el cuerpo corresponda al ciudadano extranjero.

"El cuerpo sin vida está siendo trasladado a Medicina Legal en Medellín para su identificación y reconocimiento", señaló Gutiérrez en su cuenta de X, donde también expresó solidaridad con los familiares y allegados del desaparecido.

El ciudadano estadounidense llegó a Medellín, capital departamental de Antioquia, como auxiliar de vuelo de la aerolínea American Airlines y fue reportado como desaparecido el pasado domingo, lo que activó un operativo de búsqueda por parte de las autoridades en distintas zonas de la región.

El alcalde agregó que ya informó personalmente de la situación al padre de Gutiérrez, quien se encuentra en Medellín, así como a la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

De acuerdo con el funcionario, las investigaciones adelantadas por la Policía y la Fiscalía presentan avances significativos y permitirían esclarecer lo ocurrido, así como identificar a los responsables.

"Hay pistas muy claras", afirmó el alcalde, quien además pidió que se haga justicia y que los responsables sean incluso solicitados en extradición, en caso de ser necesario. EFE