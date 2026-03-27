Atacan con cócteles molotov un centro cultural ruso en Praga sin causar heridos

Praga, 27 mar (EFE).- El Centro Ruso de la Ciencia y la Cultura en Praga, conocido como la 'Casa Rusa', ha sufrido una ataque con cócteles Molotov, sin que se produjeran víctimas ni daños importantes, informó este viernes en la red X la policía, que aún no ha detenido a los autores.

El director del centro, que hoy acogía los últimos eventos de las Jornadas de la Cultura Rusa, informó que alguien lanzó seis cócteles Molotov contra las ventanas de la biblioteca del centro, situado en el barrio residencial capitalino de Bubenec, y tres de ellos explotaron.

Ese responsable calificó a los autores del ataque como "criaturas inhumanas y terroristas", mientras que la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova, lo llamó un "acto de barbarie", según recogen medios locales.

Rusia gestiona este inmueble desde 1971 y la República Checa no reconoce su estatus diplomático.

Estos últimos años han sido testigos de un serio enfriamiento de las relaciones diplomáticas entre Moscú y Praga debido a la agresión rusa a Ucrania.

Años atrás las relaciones bilaterales también resultaron muy afectadas por el ataque en 2014 a un almacén de armas en Vrbetice, algo calificado por Praga como "terrorismo" y atribuido a un comando de la agencia de inteligencia militar rusa (GRU), lo que desencadenó la expulsión de numerosos diplomáticos rusos del país centroeuropeo.

Este incidente violento contra el centro cultural ruso se produce después de otro ataque incendiario reciente, contra la empresa de armas checas LPP, que abastece a Ucrania con drones inteligentes, y cuyas instalaciones fueron incendiadas hace una semana.EFE