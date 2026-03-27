Andrea Bocelli ofrecerá un concierto gratuito en la Ciudad de México

Ciudad de México, 27 mar (EFE).- El tenor italiano Andrea Bocelli ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, la plaza pública más grande del país, el cual será de entrada gratuita y contará con invitados sorpresa, informó este viernes la jefa de gobierno de la capital mexicana, Clara Brugada.

En un mensaje en redes sociales, Brugada anunció que el concierto se llevará a cabo el próximo sábado 18 de abril para ofrecer un encuentro “único en su género”.

“Será una velada mágica que reafirma a la Ciudad de México como capital cultural del mundo”, destacó la titular del gobierno capitalino.

El espectáculo de Bocelli, quien este 2026 conmemora el 30 aniversario de su álbum ‘Romanza’, es parte de la agenda cultural de la capital, que apenas el 1 de marzo recibió a Shakira en un concierto que recibió a 400.000 asistentes.

Al momento se desconoce el nombre de los invitados especiales o el repertorio que interpretará el artista, considerado uno de los tenores más destacados del mundo, quien también es reconocido por su versatilidad en la música al haber realizado colaboraciones con Céline Dion, Karol G, Ed Sheeran e incluso el mexicano Christian Nodal.

Con este encuentro, el público mexicano tendrá la oportunidad de encontrarse con un emblema de la ópera por temas como ‘Con Te Partiró’ o ‘Vivo Per Lei’, ambas interpretadas en 1995. EFE