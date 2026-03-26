Transportistas levantan huelga tras acuerdo sobre combustibles con el Gobierno de Bolivia

La Paz, 26 mar (EFE).- Los transportistas de las ciudades bolivianas de La Paz y El Alto suspendieron este jueves la huelga indefinida que realizaban desde la víspera, tras acordar con el Gobierno la verificación de la calidad del combustible para evitar que se sigan vendiendo carburantes presuntamente contaminados que han dañado a miles de vehículos.

El acuerdo fue firmado tras el diálogo sostenido entre los dirigentes de las distintas federaciones de transportistas del departamento de La Paz y los ministros de la Presidencia, José Luis Lupo; Obras Públicas, Mauricio Zamora; Economía, José Gabriel Espinoza; Gobierno (Interior), Marco Oviedo, y de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli.

Medinaceli precisó a los medios que se acordó conformar una comisión con los transportistas para verificar en los países de origen de los carburantes, en la planta de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en El Alto y en las estaciones de servicio que la calidad del combustible "es la que se requiere".

También acordaron que el resarcimiento del Estado a los propietarios de vehículos que reportan daños a causa del combustible contaminado "sea por más de una vez" y "sea de forma inmediata".

Finalmente, Medinaceli indicó que "se garantiza el levantamiento inmediato de todas las medidas de presión de los sectores del autotransporte" en el departamento de La Paz, lo que fue ratificado por el dirigente Edson Valdez.

Valdez destacó que la huelga indefinida se levantará "con la aquiescencia de todas las federaciones" y sostuvo que los ministros son "la garantía para dar la solución a los problemas" que hubo "por la mala calidad del combustible".

"Está en manos de ustedes el cumplimiento del acuerdo que hoy día estamos firmando. De no ser así, vamos a seguir con las medidas de presión", advirtió el dirigente.

Los transportistas pararon y realizaron bloqueos callejeros en La Paz y El Alto desde el miércoles para exigir una reunión con el presidente del país, Rodrigo Paz, además de las renuncias de Medinaceli, del presidente de YPFB, Yussef Akly, y del director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Freddy Zenteno.

Según información oficial, Bolivia importa casi el 100 % de diésel y el 60 % de gasolina para su mercado interno, desde países como Argentina, Chile, Perú, Paraguay y EE.UU..

Más de 10.000 personas han presentado reclamos formales ante YPFB por los daños en los motores debido a la mala calidad de la gasolina, que, según la empresa estatal, tiene elevados niveles de goma y manganeso.

Los daños reportados por los transportistas y usuarios particulares están entre los 100 y 5.000 dólares en el mantenimiento y la compra de piezas nuevas para reemplazar las afectadas.

YPFB informó que ha pagado indemnizaciones por 357.000 dólares y seguirá haciendo las compensaciones en abril.

A principios de mes, el presidente Paz atribuyó los problemas con el combustible a un "sabotaje" realizado por "estructuras organizadas" en las gestiones pasadas y ordenó el resguardo militar de todas las plantas estratégicas de la petrolera estatal.

El miércoles, el Gobierno informó sobre la detención de un conductor de un camión cisterna que trató de ingresar diésel contaminado a una planta de refinación y anunció que se investiga si hay una red que estaría manipulando el combustible. EFE