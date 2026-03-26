Temas del día de EFE Internacional del 26 de marzo de 2026 (13.00 GMT)

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington/Jerusalén - El rechazo iraní al plan de Estados Unidos para acabar con la guerra ha provocado la ira del presidente Donald Trump, quien en un nuevo mensaje ha advertido a las autoridades iraníes que negocien "antes de que sea demasiado tarde" porque, si no lo hacen, "no habrá vuelta atrás".

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- El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, confirmó este jueves que su país actúa como canal oficial de las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, y que Washington ha puesto sobre la mesa una propuesta de 15 puntos para poner fin al conflicto que "está siendo deliberada" por Teherán.

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(En otro mensaje a través de su red social, el presidente estadounidense ha advertido a los países de la OTAN que nunca olvidará su inacción en Irán, a lo que ha respondido el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, al decir que Trump está frustrado por la tardanza de los europeos en responder a sus peticiones.)

(Se ha enviado a las 06.34 horas un último resumen; Irán prepara ley para cobrar peaje por Ormuz mientras siguen los ataques cruzados: día 27)

- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró este jueves que el Estado hebreo asesinó anoche en un ataque "preciso y letal" al comandante de la Armada iraní Alireza Tangsiri, del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y supuesto responsable del cierre del estrecho de Ormuz.

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- El Parlamento iraní quiere aprobar una ley para cobrar peaje a los buques que transiten por el estrecho de Ormuz, estratégico paso por el que circula el 20 % del petróleo mundial.

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- Las bolsas europeas bajaban alrededor del 1 % pasado el mediodía por el aumento, cercano al 4 %, del precio del petróleo ante la posibilidad de que Estados Unidos reanude los ataques contra Irán este fin de semana cuando venza la tregua de cinco días que le ha dado.

(Casi dos horas después del inicio de la negociación bursátil el brent registraba el precio más alto del día hasta ahora, 106,45 dólares, mientras que el gas natural para entrega en un mes en el mercado TTF de Países Bajos se negociaba a esta hora a 54,73 euros el megavatio hora con un alza del 5,1 %).

- El bebé gazatí Jawad conoce a su corta edad lo que implica vivir bajo una ocupación militar: disparos del Ejército israelí, la detención de su padre y la suya y, según el relato de familiares y documentos médicos, el maltrato físico a manos de soldados.

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(Enviado a las 08.12 horas)

- El grupo chií Hizbulá se enfrenta a las tropas israelíes en el sur del Líbano, donde su líder, Naim Qassem, ha denunciado una intención de usurpar territorio como parte, asegura, de las ansias expansionistas de Israel.

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- El pleno del Congreso español vota el decreto ley del Gobierno con el plan integral de respuesta al conflicto en Oriente Medio.

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- La Cámara Baja alemana prevé votar en segunda y tercera lectura las tres medidas propuestas por el Gobierno alemán para paliar el impacto de la subida del precio del crudo por la guerra en Irán, que incluyen la limitación a una sola vez al día de la subida del precio de los combustibles en las gasolineras. (Texto)

EEUU VENEZUELA

Nueva York - El presidente derrocado de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores enfrentan la segunda audiencia en la corte federal para el Distrito Sur de Nueva York por cargos de narcotráfico y corrupción, tras su captura en Caracas el 3 de enero en una operación estadounidense.

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Washington - Una delegación diplomática venezolana del Gobierno venezolano visita Washington en un nuevo paso en el proceso de restablecimiento de relaciones con Estados Unidos, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de autoridades estadounidenses el pasado 3 de enero en Caracas.

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Caracas - El Parlamento de Venezuela celebra una nueva sesión en la que se prevé retomar el debate del proyecto de ley de minas que el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, espera aprobar de forma expedita, en medio del avance en el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos, interesado en el oro venezolano.

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UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) - Los bielorrusos exiliados, que han buscado refugio en Ucrania para escapar de la represión del régimen de Aleksander Lukashenko, advierten de que no se debe confiar en este líder autoritario ni en una mayor flexibilización de las sanciones contra Minsk, en un momento en que Estados Unidos busca mejorar sus relaciones con el principal aliado de Rusia en la región. Por Rostyslav Averchuk.

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G7 EXTERIORES

Cernay-la-Ville (Francia) - Las guerras en Irán y Ucrania son los asuntos principales de la agenda de la reunión de ministros de Exteriores del G7, organizada por la presidencia francesa en la Abadía medieval de Vaux-de-Cernay, en la región de la isla de Francia.

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OTAN DEFENSA

Bruselas - España y el resto de países de la OTAN invirtieron al menos un 2 % de su PIB en gasto militar en 2025 por primera vez desde que se fijaron esa meta en 2014, según las estimaciones del informe anual de la Alianza publicado este jueves.

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EL SALVADOR VIOLENCIA

San Salvador - El Congreso de El Salvador prevé aprobar este jueves la 49ª prórroga del régimen de excepción contra las pandillas, una medida clave de la estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele que suma cuatro años de vigencia y más de 91.000 detenciones.

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UE EEUU

Bruselas - El Parlamento Europeo aprobó este jueves el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos y pidió que incorpore más cláusulas de protección contra posibles nuevos aranceles o amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, incluida la posibilidad de suspenderlo.

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UE MIGRACIÓN

Bruselas - El Parlamento Europeo (PE) votó este jueves a favor del reglamento de Retornos que permitirá, entre otras cosas, crear en terceros países centros para migrantes que deban ser repatriados, agilizar las deportaciones y endurecer la política migratoria.

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OMC MINISTERIAL

Ginebra - La Organización Mundial del Comercio (OMC) inaugura su 14ª conferencia ministerial en Yaoundé (Camerún), a la que está previsto que asistan los ministros de Comercio de sus 166 Estados miembros y que se abre con las expectativas en mínimos sobre los acuerdos que se puedan alcanzar para avanzar en su desbloqueo.

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ESPECIALES

Con motivo del primer mes de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, que se cumple el próximo sábado, la Agencia EFE enviará desde este jueves una serie previa con la guía IRÁN GUERRA.

AGENDA INFORMATIVA

América

14:00h.- Lima.- PERÚ SAGASTI.- La Fiscalía de Perú formaliza en una audiencia virtual su acusación contra el expresidente de transición Francisco Sagasti por abuso de autoridad, al haber pasado al retiro a 18 generales de la Policía Nacional. (Texto)

15:00h.- Nueva York.- EEUU VENEZUELA.- Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores enfrentan segunda audiencia en la corte federal para el Distrito Sur de Nueva York por cargos de narcotráfico y corrupción. Corte federal en Manhattan (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO SALUD.- Especialistas mexicanos hablan sobre la Miocardiopatía Hipertrófica Obstructiva (MCHo), una enfermedad hereditaria del corazón que sigue siendo poco visibilizada (Texto)

17:00h.- Lima.- COLOMBIA ECUADOR.- Los gobiernos de Colombia y Ecuador dialogan en el segundo de los dos días pactados en la sede de la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), en Lima, para buscar una solución a la guerra comercial en la que están inmersos. Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones (Texto)

19:30h.- Lima.- PERÚ DEFORESTACIÓN.- El proyecto MapBiomas presenta nueva plataforma de verificación y validación de alertas de deforestación que contribuirá a mejorar la planificación territorial forestal. Colegio de Ingenieros del Perú, Calle Barcelona N° 240, San Isidro (Texto)

21:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO LITERATURA.- Encuentro de Poetas: 100 años de Jaime Sabines al que asisten maestros del verso de distintas latitudes del país (Texto) (Foto)

Ciudad de México - MÉXICO INTERESES - El Banco de México anuncia su política monetaria tras mantener en febrero en 7 % la tasa de interés luego de una docena de recortes consecutivos, en medio del repunte inflacionario y las persistentes tensiones comerciales. (Texto)

Washington.- EEUU GOBIERNO.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene una reunión con su gabinete, la undécima de su segundo mandato. (Texto)

Washington.- EEUU TRUMP.- Los líderes de 'No Kings' (No queremos reyes), un movimiento de protesta contra el Gobierno de Donald Trump, dan una rueda de prensa sobre sus próximas movilizaciones.

San Salvador.- EL SALVADOR VIOLENCIA.- El Congreso de El Salvador prevé aprobar este jueves la 49ª prórroga del régimen de excepción contra las pandillas, una medida clave de la estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele que suma cuatro años de vigencia y más de 91.000 detenciones. (Texto) (Foto) (Video)

San Salvador.- EL SALVADOR JUSTICIA.- El pleno de la Asamblea Legislativa de El Salvador, dominado por el oficialista Nuevas Ideas, podría ratificar este jueves una reforma constitucional impulsada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele que permite la cadena perpetua para homicidas, violadores y terroristas, junto a cambios en otras leyes. (Texto)

Washington.- EEUU VENEZUELA.- Una delegación diplomática venezolana visita Washington, en lo que supone un paso más en el proceso restablecimiento de relaciones con Estados Unidos tras la captura del expresidente Nicolás Maduro a manos de Washington. (Texto)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS - Rueda de prensa del partido Primero Justicia sobre la crisis del sistema eléctrico en Zulia (oeste). (Texto)(Foto)(Video)

Montevideo.- URUGUAY GOBIERNO.- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, encabeza un Consejo de Ministros en el que el Gobierno presenta a los titulares de las distintas carteras el Plan Nacional de Seguridad que será implementado a nivel nacional. (Texto)

Ciudad de Panamá.- CENTROAMÉRICA FERROCARRIL.- El proyecto de integración ferroviaria en Centroamérica se perfila a "muy largo plazo" con una inversión estimada de 24.000 millones de dólares para modernizar y conectar las redes nacionales de la región que deberán tener una perspectiva sostenible, según afirmaron expertos durante el foro UE-Centroamérica. (Texto) (Foto)

Montevideo.- URUGUAY MERCOSUR.- El embajador de Paraguay en Uruguay, Didier Olmedo, encabeza en Montevideo un encuentro con diversas autoridades enmarcado en la celebración de 35° aniversario de la firma del Tratado de Asunción, que dio origen al Mercosur. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA ECONOMÍA.- Argentina difunde este jueves su estimador mensual de actividad económica (EMAE) correspondiente a enero, después de que en diciembre de 2025 creciera un 1,8 % en comparación con el mes anterior. (Texto)

Santiago.- CHILE INFLACIÓN.- El Banco Central de Chile toma una decisión sobre los tipos de interés, que actualmente se encuentran en el 4,5 %. (Texto)

Sao Paulo.- BRASKEM RESULTADOS.- La petroquímica brasileña Braskem divulga sus resultados referentes al ejercicio de 2025. (Texto)

Campo Grande.- ONU ESPECIES MIGRATORIAS.- La decimoquinta reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (COP15) organizada por el Gobierno de Brasil en la ciudad de Campo Grande entre el 23 y el 29 de marzo de 2026.

Miami - EEUU ECONOMÍA - El foro FII Priority sobre inteligencia artificial (IA) e inversiones continúa en Miami para discutir sobre el futuro de la economía, incluyendo la situación actual de la guerra en Irán. (Texto) (Foto) (Video)

Buenos Aires.- ARGENTINA LIBROS.- La Fundación El Libro presenta las novedades de la 50 edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se celebrará entre el 23 de abril y el 11 de mayo y estará dedicada a Perú. (Texto)

Europa

Ginebra.- OMC MINISTERIAL.- La Organización Mundial del Comercio (OMC) inaugura su 14ª conferencia ministerial en Yaoundé (Camerún), a la que está previsto que asistan los ministros de Comercio de sus 166 Estados miembros y que se abre con expectativas en mínimos sobre los acuerdos que se puedan alcanzar. (Texto)

Cernay-la-Ville.- FRANCIA G7 EXTERIORES.- Reunión de ministros de Exteriores de los países del G7. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Cagliari.- JUANA RIVAS.- El juicio contra la expareja de Juana Rivas, el italiano Francesco Arcuri, continúa en el Tribunal de Cagliari (Cerdeña, suroeste) con testigos presentados por la Fiscalía, entre ellos, neuropsiquiatras. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Helsinki.- UCRANIA GUERRA.- Los líderes de la Joint Expeditionary Force (JEF), integrada por Reino Unido, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Noruega y Suecia se reúnen en Helsinki. (Texto)

Madrid.- COLECCIONES REALES.- La Galería de las Colecciones Reales presenta la exposición 'La precisión del tiempo. Relojes del siglo XIX en las Colecciones Reales', dedicada a los relojes decimonónicos que pertenecieron a los reyes Fernando VII e Isabel II y en la que se pueden ver piezas de los Palacios Reales de Aranjuez, El Escorial, El Pardo y Madrid. (Texto)

Oriente Medio

Argel.- ARGELIA ESPAÑA.- El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, inicia una visita oficial a Argelia para consolidar las relaciones diplomáticas tras la crisis de 2022 y en medio de una crisis energética mundial. (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

Kinsasa.- ÁFRICA LIBERTAD DE PRENSA.- Reporteros Sin Fronteras (RSF) publica un informe sobre las amenazas que sufre libertad de prensa en la región de los Grandes Lagos de África. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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