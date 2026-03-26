Sheinbaum celebra aprobación de “plan B” electoral en Senado mexicano

Ciudad de México, 26 mar (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó este jueves la aprobación en el Senado de “la parte que más nos importaba” en el llamado “plan B” de reforma electoral, aunque lamentó que no avanzaran los cambios a la revocación de mandato incluidos en su propuesta.

“Se aprobó el plan B en la parte que tiene que ver con los privilegios, que también ayer lo dije y antes de ayer, es la parte que a nosotros nos importaba más. Porque es el recurso público”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

El Senado mexicano aprobó este miércoles la reforma constitucional en materia electoral centrada en reducir costos del sistema, fijar límites salariales a autoridades electorales y reconfigurar la integración de ayuntamientos.

El dictamen, que consiguió 87 votos a favor y 41 en contra, alcanzando la mayoría calificada requerida, fue turnado a la Cámara de Diputados.

La gobernante mexicana celebró la primera aprobación de la parte del plan B enfocada en eliminar beneficios adicionales en el sistema electoral, en particular para altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral.

“Que los impuestos de la gente no se vayan para pagarle seguro de gastos médicos mayores a los consejeros del Instituto Nacional Electoral o de las salas superiores o de los opositores”, sostuvo.

Según Sheinbaum, los recursos que actualmente se destinan a estos beneficios serán redirigidos “a salud, educación y programas de bienestar”.

La reforma aprobada también contempla ajustes a nivel local, como límites a la integración de cabildos municipales y a los presupuestos de los congresos estatales.

“Porque el recurso público no puede ir para el privilegio de unos cuantos o para aumentar la burocracia de manera artificial”, argumentó.

Sheinbaum recordó también que los diputados avalaron el miércoles la reforma que limita las llamadas “pensiones doradas”, mecanismo por el cual, dijo, “personas que recibieron ya por 20 años un millón de pesos mensuales (unos 56.269 dólares) y que ahora van a recibir 70.000 (pesos) (unos 3.939 dólares)” obtenían jubilaciones financiadas con recursos públicos.

“Tiene que ver con lo que hemos dicho: que no se puede usar el recurso público para privilegios”, afirmó.

No obstante, la presidenta criticó que diputados de oposición, incluidos los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano, hayan rechazado la parte del plan B que buscaba flexibilizar la fecha en que podría realizarse la revocación de mandato presidencial.

Afirmó que, desde su perspectiva, los partidos se opusieron porque “tenían temor a que si la presidenta iba en la boleta, fueran a tener más votos algunos partidos que otros”.

“No había uno solo (senador), uno solo que tuviera argumento suficiente para que la revocación no se hubiera podido hacer en el 2027”, sostuvo, y consideró que es “malo para el país” que esta parte de la reforma no avanzara.

No obstante, aseguró que su gobierno continuará buscando cambios para reducir costos y fortalecer la democracia participativa, aunque reconoció que las reformas constitucionales más profundas ya fueron aprobadas, como las del poder judicial, el sector energético y el reconocimiento de los pueblos originarios. EFE

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