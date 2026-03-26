Rutte admite frustración de Trump con aliados en Irán pero ve un creciente apoyo en Ormuz

Bruselas, 26 mar (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, reconoció este jueves la "frustración" del presidente estadounidense, Donald Trump, ante la lenta respuesta de los aliados tras su llamamiento al apoyo para proteger el tránsito marítimo en Ormuz, pero destacó que hay una treintena de países ya dispuestos a debatir su posible ayuda.

En una rueda de prensa para presentar el informe anual de la Alianza de 2025, Rutte también justificó que Estados Unidos no consultara a sus aliados antes de lanzar la ofensiva contra Teherán "por motivos de peso, para asegurarse de que nadie supiera lo que ocurriría aquella mañana de sábado", según dijo.

No obstante, añadió que ello "también tiene el inconveniente de que a los europeos les lleva tiempo organizarse".

Irán

"Lo que he visto (en Trump) es cierta frustración sobre que los europeos se tomaran tiempo para reaccionar a su petición", dijo Rutte en alusión a la llamada de Trump a los aliados a prestar ayuda para garantizar que las rutas marítimas permanecen abiertas durante la operación contra Irán.

Trump volvió a cargar hoy contra los países de la OTAN, asegurando que nunca olvidará que no hayan intervenido en la guerra de Irán, y lanzó un nuevo ultimátum a los negociadores de Irán para que se pongan "serios pronto" antes de que "sea demasiado tarde".

Este mensaje llega después de que, tras la negativa de unirse a su ofensiva para abrir el estrecho de Ormuz, el mandatario llamase a los países de la OTAN "cobardes", apuntase que han cometido "un error muy tonto" y dijese que no necesita "la ayuda de nadie".

Rutte incidió en que "Estados Unidos, por razones de peso, no pudo informar a sus aliados de lo que iba a suceder hace ahora tres semanas y media, el sábado, porque eso podría haber provocado una filtración o algo por el estilo".

"Ese riesgo siempre existe cuando EE. UU. tiene la oportunidad de eliminar a los líderes iraníes. Así que lo entiendo perfectamente. No lo critico, pero eso significa que Europa tarda un tiempo en ponerse de acuerdo, y eso conlleva un riesgo", enfatizó.

No obstante Rutte destacó que, tras tomar la iniciativa el Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Japón y los Países Bajos, ya son "más de 30 países los que se han comprometido a reunirse para debatir los detalles -qué, dónde y cuándo- con el fin de garantizar que las rutas marítimas permanezcan abiertas".

"Y esto responde exactamente a la petición del presidente Trump y, en términos más generales, en lo que respecta a Oriente Medio", apostilló.

Por lo que se refiere a Irán, Rutte dijo que la OTAN se mantiene firme en que el país persa no consiga capacidades nucleares ni de misiles.

Gasto militar

Rutte valoró "el progreso significativo" logrado por los países de la OTAN en el gasto en defensa, como demuestra que "por primera vez todos los aliados hayan logrado en objetivo establecido en 2014 de destinar a menos el 2 % del PIB en Defensa y muchos fueron más allá".

Con vistas al futuro, subrayó la necesidad de centrarse en la producción de las capacidades necesarias y de invertir en innovación.

El informe anual destaca que España gastó un 2 % de su PIB en defensa en 2025 y fue el quinto país que más proporción dedicó a capacidades, un 44,2 % (el objetivo estaba fijado en el 20 %), solo por detrás de Luxemburgo, Polonia, Hungría y Lituania.

Durante la rueda de prensa, el secretario general de la OTAN elogió al país por el aumento del gasto militar, tras haber invertido un 2 % de su PIB en defensa en 2025, y añadió que "el futuro dirá" si Madrid tiene razón en que destinar el 2,1 % es suficiente para cubrir todas sus obligaciones con la Alianza o si hace falta más, como cree la organización.

Ucrania

Sobre Ucrania, Rutte aseguró que "la buena noticia es que sigue llegando al país el equipamiento esencial. Y eso es importante, porque tenemos que hacer todo lo posible".

Recordó que la OTAN "está muy implicada" en el apoyo a Ucrania, sea a través del centro de distribución de ayuda situado en Alemania o de la iniciativa PURL, por la que los aliados financian armamento estadounidense para enviar a Kiev.

Preguntado sobre cuánto más se mantendrá al mismo ritmo el envío de armas a Ucrania, Rutte dijo que "el flujo continúa" aunque "también sabemos que en Oriente Medio se están utilizando muchas reservas, eso está claro".

"Incluso, sin la campaña actual contra Irán, existía una necesidad absoluta de aumentar nuestra producción industrial de defensa", apuntó.

Bruselas, 26 mar (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este jueves que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no informó a los aliados de que iba a atacar Irán porque quería “mantener la campaña en secreto” y por el riesgo a que hubiera filtraciones.

“Lo que he visto (en Trump) es cierta frustración sobre que los europeos se tomaran tiempo para reaccionar a su petición”, dijo Rutte en alusión a la llamada de Trump a los aliados a prestar ayuda para garantizar que las rutas marítimas permanecen abiertas durante la operación contra Irán.

Trump cargó hoy contra los países de la OTAN, asegurando que nunca olvidará que no hayan intervenido en la guerra de Irán, y lanzó un nuevo ultimátum a los negociadores de Irán para que se pongan "serios pronto" antes de que "sea demasiado tarde".

Este mensaje llega después de que, tras la negativa de unirse a su ofensiva para abrir el estrecho de Ormuz, el mandatario llamase a los países de la OTAN "cobardes", apuntase que han cometido "un error muy tonto" y dijese que no necesita "la ayuda de nadie".

En una rueda de prensa dirigida a presentar el informe anual de la Alianza de 2025, Rutte justificó que Estados Unidos no consultara a sus aliados antes de lanzar la ofensiva contra Teherán "por motivos de peso, para asegurarse de que nadie supiera lo que ocurriría aquella mañana de sábado", según dijo.

No obstante, añadió que ello "también tiene el inconveniente de que a los europeos les lleva tiempo organizarse".

Rutte incidió en que "Estados Unidos, por razones de peso, no pudo informar a sus aliados de lo que iba a suceder hace ahora tres semanas y media, el sábado, porque eso podría haber provocado una filtración o algo por el estilo".

"Ese riesgo siempre existe cuando EE. UU. tiene la oportunidad de eliminar a los líderes iraníes. Así que lo entiendo perfectamente. No lo critico, pero eso significa que Europa tarda un tiempo en ponerse de acuerdo, y eso conlleva un riesgo", enfatizó.

No obstante, Rutte destacó que tras la iniciativa del Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Japón y los Países Bajos, ya son "más de 30 países los que se han comprometido a reunirse para debatir los detalles -qué, dónde y cuándo- con el fin de garantizar que las rutas marítimas permanezcan abiertas".

"Y esto responde exactamente a la petición del presidente Trump y, en términos más generales, en lo que respecta a Oriente Medio", apostilló.

Por lo que se refiere a Irán, Rutte dijo que la OTAN se mantiene firme en que el país persa no consiga capacidades nucleares ni de misiles.

Recordó que la Alianza "ha reconocido la amenaza que el programa de misiles de Irán supone para los aliados y sus intereses".

"Lo que Estados Unidos está haciendo actualmente es mermar esas capacidades, tanto las nucleares como las de misiles. Tomemos como ejemplo lo ocurrido en la base británica y estadounidense de Diego García, que fue blanco de un misil capaz de alcanzar los 4.000 kilómetros", señaló.

Por ello, consideró que "la conclusión lógica de ese lanzamiento de misil es que Irán cuenta ahora con capacidades cada vez más peligrosas para los aliados".

La OTAN se mantiene firme junto a todos sus aliados. Como saben, hemos interceptado con éxito misiles balísticos lanzados desde Irán en tres ocasiones distintas.