Rusia dice que su metanero 'Arctic Metagaz' fue atacado por 5 drones a comienzos de marzo

Moscú, 26 mar (EFE).- El buque metanero ruso ‘Arctic Metagaz’, que se acerca a la costa de Libia tras varias semanas a la deriva, fue atacado el 3 de marzo por cinco drones, tres de ellos náuticos, informó hoy el Comité de Instrucción Ruso (CIR).

“Se ha constatado que el 3 de marzo de 2026, el buque ruso que transportaba gas licuado fue atacado con al menos dos vehículos aéreos no tripulados y al menos tres drones náuticos con artefactos explosivos”, informó la portavoz del CIR, Svetlana Petrenko, citada por la agencia Interfax.

Agregó que el ataque tuvo lugar frente a las costas de Malta, cuando el barco “navegaba desde el puerto de Murmansk hacia China”.

Petrenko señaló que Rusia está investigando el incidente como “un acto de terrorismo internacional”.

“A consecuencia del ataque, el buque sufrió daños considerables y se produjo una explosión de gas”, señaló.

En el momento del ataque, a bordo se encontraban 30 tripulantes, “todos ellos ciudadanos rusos”.

Los tripulantes fueron rescatados y trasladados a Rusia. Dos de ellos, heridos en el ataque, están hospitalizados, precisaron en el Comité de Instrucción.

Según el organismo, el metanero sigue a la deriva “incontrolable”, pero se aproxima a la costa de Libia.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, tachó previamente el incidente de un “ataque terrorista”.

Rusia advirtió el miércoles de una posible catástrofe ecológica en el mar Mediterráneo debido a los daños sufridos por el buque.

"Los daños sufridos por el buque, así como los focos del incendio aún latente y las emisiones de gases podrían tener consecuencias catastróficas para el entorno natural de los países costeros del Mediterráneo", dijo Nikolái Pátrushev, presidente del Colegio Marítimo de Rusia y asesor del Kremlin.

Lamentó que tanto los países de la zona como la Organización Marítima Internacional no hayan emitido comunicados en relación con el ataque al metanero, por lo que llamó a adoptar medidas coordinadas con el fin de prevenir la repetición de dichas situaciones en el futuro.

Agregó además que Rusia ha reforzado la protección de sus buques mercantes ante el aumento de “acciones ilegales” contra los buques que zarpan de puertos rusos. EFE