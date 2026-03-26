Reino Unido debate extraer más crudo de mar del Norte ante la crisis por la guerra en Irán

Judith Mora

Londres, 26 mar (EFE).- El sector petrolero británico presiona al Gobierno para reanudar la exploración en el mar del Norte ante la escalada de precios del crudo por la guerra en Irán, y han encontrado el inesperado apoyo de algunos líderes de las energías renovables, que respaldan aprovechar los yacimientos existentes para garantizar el suministro hasta completar la transición a energías limpias.

El debate sobre la explotación en aguas británicas, cuyas reservas están en declive desde que la producción comenzó en los años 60 del siglo pasado, se intensificó en el Reino Unido esta semana, cuando Offshore Energies UK, representante de las empresas de hidrocarburos, pidió al Ejecutivo emitir nuevas licencias, suspendidas en 2025 para priorizar la expansión de renovables.

Posteriormente, varios directivos del sector de renovables sorprendieron al abogar también por mantener el crudo en la cesta energética, si bien matizaron que solo se haría usando la infraestructura ya habilitada, a fin de sostener el empleo y la capacidad industrial.

El Ejecutivo laborista, por su parte, insiste en que la producción doméstica no tendrá como efecto abaratar los precios, dado que se fijan en los mercados internacionales, y sostiene que la única forma de garantizar la seguridad energética es abandonar gradualmente los combustibles fósiles.

El mar del Norte sigue siendo la principal fuente de hidrocarburos de este país, que cubre con producción propia aproximadamente el 60 % de la demanda de crudo y el 50 % de gas, mientras que el resto se importa sobre todo de Noruega y Estados Unidos. El petróleo de tipo brent sigue siendo además referencia global.

David Whitehouse, consejero delegado de Offshore Energies UK, recordó el martes que los hidrocarburos cubren un 75 % de las necesidades energéticas de los británicos y consideró clave autorizar más licencias de extracción a fin de asegurar el suministro.

El conflicto en Oriente Medio demuestra "lo rápido que pueden tensionarse los mercados energéticos y lo fácilmente que los cargamentos pueden desviarse hacia otros compradores", adujo.

Ante esta petición, el director de GB Energy -el organismo público de inversión en renovables-, Jürgen Maier, defendió una transición energética "integral" que combine distintas fuentes y apoyó aprovechar los yacimientos existentes, pese a reconocer que no se reducirá la factura energética.

"Mantener la producción permite sostener el empleo, los ingresos fiscales y dar tiempo a las cadenas de suministro para adaptarse a las renovables, aunque no rebajará los costes", declaró.

Una posición similar mantiene el consejero delegado de la compañía de energías limpias Octopus Energy, Greg Jackson, quien en un artículo en 'The Telegraph' instó al Gobierno a "dejarse de idealismos, nostalgia y guerras ideológicas" para tomar decisiones que refuercen la soberanía energética.

Tara Singh, directora de RenewableUK -que representa al sector de renovables-, respaldó también mantener los hidrocarburos en la cesta energética, aunque subrayó que los yacimientos en la plataforma continental británica "hace tiempo que están en las últimas".

Un portavoz del Gobierno reiteró la postura oficial de priorizar la inversión en energías limpias, incluida la nuclear.

"Emitir nuevas licencias de exploración no nos dará seguridad energética y no reducirá un solo penique la factura de los británicos", mantuvo.

"Independientemente de dónde provenga, el petróleo y el gas se venden en los mercados internacionales, que fijan el precio. La única manera de protegernos de la volatilidad es avanzar en las energías limpias que controlamos", añadió la fuente.

Mel Evans, responsable de clima de Greenpeace, apuntó que "el sector del petróleo y gas tiene millones de razones para querer que el Reino Unido les rebaje impuestos y conceda más permisos".

"En medio de una guerra en torno al petróleo, ello permitiría que estas compañías de combustibles fósiles obtuvieran unos beneficios extraordinarios", manifestó.

El próximo paso para el Ejecutivo será decidir si autoriza los yacimientos de Rosebank y Jackdaw, cerca de la costa escocesa, cuyas licencias fueron concedidas bajo el Ejecutivo conservador anterior, pero que necesitan nueva aprobación tras una sentencia judicial que ordenó revisar su impacto ambiental.

La decisión no se espera antes de las elecciones municipales y regionales del 7 de mayo. EFE