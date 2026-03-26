Quince fallecidos y más de 72.000 afectados por lluvias en lo que va del año en Ecuador

Quito, 26 mar (EFE).- Quince fallecidos y 72.780 personas afectadas dejan las lluvias en lo que va del año en Ecuador, país en el que el pasado 13 de marzo se declaró la emergencia nacional con el fin de agilizar las acciones para afrontar los efectos de la temporada invernal.

Según las estadísticas de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) hasta el miércoles se habían registrado 19.888 viviendas afectadas y 126 destruidas, así como 38 puentes afectados y 32 destruidos, al igual que 47,03 kilómetros de vías afectadas.

Entre las provincias más afectadas están Guayas con 33.416 personas impactadas, seguida por Los Ríos (14.192), El Oro (7.592), Esmeraldas (6.882), Manabí (4.663), Loja (3.913), Santa Elena (3.552), y Chimborazo (1.376).

Según la SNGR, desde el 1 de enero de 2026 hasta este miércoles se habían registrado 2.077 eventos adversos por lluvias en todo el país, lo que ha afectado a 194 municipios y 656 parroquias.

La SNGR mantiene la alerta amarilla para las provincias de Pastaza y Tungurahua; mientras en alerta naranja están Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.

En alerta roja están Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, Carchi, Guayas y Loja.