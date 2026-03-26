Parlamento de Honduras destituye al fiscal general del Estado y elige a su sucesor

Tegucigalpa, 25 mar (EFE).- El Parlamento de Honduras destituyó definitivamente este miércoles al fiscal general del Estado, Johel Zelaya, tras haber sido sometido a un juicio político que se inició el lunes, y eligió a su sucesor, Pablo Reyes.

La destitución de Zelaya y la elección de Reyes fue aprobada por 93 diputados de cuatro de las cinco bancadas del Parlamento, dijo el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, perteneciente al gobernante Partido Nacional.

Los 35 diputados del ahora opositor Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), del que Zelaya es simpatizante, se abstuvieron de votar. EFE