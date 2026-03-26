Pakistán confirma mediación en la guerra y que Irán "delibera" sobre propuesta de EEUU

Islamabad, 26 mar (EFE).– El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, confirmó este jueves que su país actúa como canal oficial de las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, y que Washington ha puesto sobre la mesa una propuesta de 15 puntos para poner fin al conflicto que "está siendo deliberada" por Teherán.

Según Dar, los mensajes entre ambas potencias se están transmitiendo a través de la diplomacia paquistaní y que otros países "hermanos" como Turquía y Egipto, entre otros, también están apoyando la iniciativa, dice en un mensaje en su cuenta de X.

"Pakistán continúa plenamente comprometido con promover la paz y continúa haciendo esfuerzos para asegurar la estabilidad en la región", añade. EFE