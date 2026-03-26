Nintendo sigue de fiesta con Super Mario y le regala un juego para disfrutar en compañía

Javier Picazo Feliú

Madrid, 26 mar (EFE).- Nintendo ha rescatado del armario su éxito ‘Super Mario Wonder’ (2023) para celebrar el 40 anviersario de su gran estrella y adaptarlo a su nueva consola Switch 2, con mejores técnicas y gráficas, pero lo hace con un regalo muy especial: la extensión enorme y sorprendente ‘Encuentro en el Parque Belabel’, un lanzamiento en sí mismo repleto de minijuegos, desafíos y sorpresas para jugar en compañía.

'Super Mario Bros. Wonder + Encuentro en el Parque Belabel' (desde este jueves 26 de marzo en exclusiva para Nintendo Switch 2) presentan como gran novedad la llegada de un mundo con hasta 17 juegos en forma de atracciones, todas con diferentes variantes.

Esos minijuegos están pensados para competir en casa (con hasta 4 jugadores simultáneos) o mediante el multijugador online (hasta 12 jugadores), con decenas de desafíos diferentes.

Pruebas a cada cual más originales y creativas en las que no solo se utilizan los mandos de la consola de forma habitual, sino también en ‘modo ratón’. Un título que muestra por qué Nintendo es única a la hora de crear juegos sociales, adaptados a todas las edades y para compartir con familia o amigos en cooperativo.

De este modo, hay minijuegos en los que uno deberá crear plataformas para que el otro vaya progresando, otros de perseguir por toda la pantalla al otro como si se tratara de un “pilla-pilla”, otros son de carreras, los hay de recoger manzanas en modo competición con el adorable dinosaurio Yoshi e incluso hay una especie de “escondite”. Pero el denominador común es el mismo: todos están repletos de locuras y sorpresas.

Se trata de un ejercicio de creatividad máxima, de habilidad, cooperación, trabajo en equipo, competición sana y muchas risas, pero sobre todo, adaptado a todos los niveles y perfiles, para niños y adultos.

En esta expansión, han decidido mantener la mecánica de 2 dimensiones de pantalla horizontal que ya utilizaron en ‘Super Mario Wonder’ (y que supuso abandonar las 3D en la saga por primera vez desde 2012), y presenta un look muy continuista con el juego de plataformas.

En cuanto a las novedades del juego base ‘Super Mario Wonder’, Nintendo ha mejorado los gráficos con una resolución de hasta 4K en modo televisor de la consola, y ha añadido nuevos personajes y novedades jugables.

Mención aparte tiene el nuevo ‘modo ayuda’, pensado para los más pequeños o personas con necesidades especiales al ofrecer el juego de tal manera que ningún personaje sufre daños, ni siquiera al caerse por un precipicio, lo que les permite disfrutar sin tensión ni mayor desafío que el de ir avanzando en la aventura.

Para ello, Nintendo presenta el título en formato 'pack'. Para los que ya tuvieran el juego de 2023, ofrece una actualización a modo de paquete de mejora, con la nueva expansión multijugador incluida y, para aquellos que aún no tuvieran el título 'Super Mario Wonder', permite adquirir ambos incluidos.

Una ocasión especial para jugar a un título considerado por gran parte de la crítica como el mejor juego de Mario de plataformas en 2D, tras lograr posicionarse entre los 5 mejores juegos de 2023 en portales como Metacritics, en donde cuenta además con una puntuación de 92 puntos sobre 100 en una media ponderada de medios especializados y público.

‘Super Mario Wonder’ y su expansión ‘Encuentro en el Parque Belabel’ son probablemente una de las mejores noticias que ha tenido la nueva consola de Nintendo Switch 2 desde que salió al mercado el año pasado.

Un juego único al que se suma el mejor multijugador posible, ese que sabe trasladar a la perfección las plataformas clásicas de Mario a lo que sería una suerte de “juego de mesa digital”, lleno de sorpresas, magia y pensado para disfrutar en compañía. EFE

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