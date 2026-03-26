Nepal pone en marcha su nuevo Parlamento y allana la investidura de Balendra Shah

Katmandú, 26 mar (EFE).- Nepal puso en marcha este jueves su nuevo Parlamento con la toma de posesión de los diputados, en una jornada que dejó encarrilada la investidura del exrapero y exalcalde de Katmandú, Balendra 'Balen' Shah, como próximo primer ministro.

Tras la victoria en las elecciones del 5 de marzo, Shah, líder del partido Rastriya Swatantra (RSP), fue elegido jefe de su grupo parlamentario, un paso que allana su nombramiento mañana como primer ministro, según confirmó a EFE su portavoz, Manish Jha.

El RSP se consolidó como la mayor fuerza parlamentaria con 182 escaños, a solo uno de la mayoría de dos tercios en la Cámara, muy por delante del Congreso Nepalí, que obtuvo 38 diputados, seguido por el Partido Comunista de Nepal (CPN-UML), del ex primer ministro K.P. Sharma Oli, con 25 diputados.

La nueva Cámara refleja el cambio político en Nepal tras las protestas que precipitaron la caída del anterior Gobierno y dejaron al menos 70 muertos en septiembre, con un nuevo protagonismo de los votantes jóvenes y una representación acorde a sus demandas.

Los miembros de la Cámara de Representantes prestaron juramento de su cargo en una ceremonia encabezada por el legislador de mayor antigüedad, Arjun Narasingha KC, tras haber sido investido previamente por el presidente, Ramchandra Paudel.

Shah, respaldado por unanimidad por el comité central de su partido, será investido mañana como primer ministro. EFE

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