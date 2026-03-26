Agencias

Louzán propone a la FIFA incluir Valencia y Vigo entre las sedes del Mundial 2030

Guardar

Redacción Deportes, 26 mar (EFE).- El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha propuesto a la FIFA que las ciudades de Valencia y Vigo figuren entre las sedes del Mundial de 2030, que acogerán España, Marruecos y Portugal.

Louzán ha propuesto formalmente este jueves que se incluyan los estadios del Nou Mestalla y Balaídos en un escrito remitido a la FIFA, que es quien tiene la última palabra al respecto, adelantó Iusport y confirmó la RFEF.

Las renuncias de Málaga y A Coruña habían abierto nuevas posibilidades a otras ciudades que se habían postulado como sedes del Mundial 2030 pero que, por diferentes circunstancias, se habían quedado fuera.

En las últimas semanas, varios representantes de la FIFA han viajado a España para supervisar las sedes candidatas y visita las instalaciones de Anoeta (San Sebastián), Camp Nou (Barcelona), Gran Canaria (Las Palmas), La Cartuja (Sevilla), Metropolitano (Madrid), Nueva Romareda (Zaragoza), RCDE Stadium (Barcelona, Cornellá-El Prat), San Mamés (Bilbao) y Santiago Bernabéu (Madrid).

Últimas Noticias

ACS gana un contrato del Ejército de EEUU de 600 millones de euros para mejorar una presa de Seattle

FlatironDragados y Aecon integrarán soluciones ambientales y de gestión de agua en la presa Howard A.Hanson en el estado de Washington, garantizando paso seguro para salmones y optimizando la protección frente a inundaciones en la región noroeste de Estados Unidos

ACS gana un contrato del Ejército de EEUU de 600 millones de euros para mejorar una presa de Seattle

Android Automotive para los vehículos definidos por 'software' introduce nuevas funciones de comunicación

Android Automotive para los vehículos definidos por 'software' introduce nuevas funciones de comunicación

Vox tilda de "aberración" el caso de Noelia y advierte de que "abre una vía muy peligrosa"

El partido critica la autorización del procedimiento solicitado por la joven afectada por una discapacidad irreversible, tras agresión y posterior intento de suicidio, y sostiene que la resolución judicial podría sentar un precedente preocupante respecto al suicidio asistido

Vox tilda de "aberración" el caso de Noelia y advierte de que "abre una vía muy peligrosa"

Starmer confirma que Reino Unido intercepterá buques de la 'flota fantasma' rusa

Starmer confirma que Reino Unido intercepterá buques de la 'flota fantasma' rusa

Una tecnología española vital para los astronautas climatizará la nave que volverá a llevar al ser humano a la Luna

Una tecnología española vital para los astronautas climatizará la nave que volverá a llevar al ser humano a la Luna