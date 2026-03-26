Louzán propone a la FIFA incluir Valencia y Vigo entre las sedes del Mundial 2030

Redacción Deportes, 26 mar (EFE).- El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha propuesto a la FIFA que las ciudades de Valencia y Vigo figuren entre las sedes del Mundial de 2030, que acogerán España, Marruecos y Portugal.

Louzán ha propuesto formalmente este jueves que se incluyan los estadios del Nou Mestalla y Balaídos en un escrito remitido a la FIFA, que es quien tiene la última palabra al respecto, adelantó Iusport y confirmó la RFEF.

Las renuncias de Málaga y A Coruña habían abierto nuevas posibilidades a otras ciudades que se habían postulado como sedes del Mundial 2030 pero que, por diferentes circunstancias, se habían quedado fuera.

En las últimas semanas, varios representantes de la FIFA han viajado a España para supervisar las sedes candidatas y visita las instalaciones de Anoeta (San Sebastián), Camp Nou (Barcelona), Gran Canaria (Las Palmas), La Cartuja (Sevilla), Metropolitano (Madrid), Nueva Romareda (Zaragoza), RCDE Stadium (Barcelona, Cornellá-El Prat), San Mamés (Bilbao) y Santiago Bernabéu (Madrid).