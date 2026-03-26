Liberan a dos detenidos tras el incendio de ambulancias de voluntarios judíos en Londres

Londres, 26 mar (EFE).- Dos hombres detenidos en relación con el incendio provocado de cuatro ambulancias de un servicio de voluntarios de la comunidad judía en el norte de Londres han sido puestos en libertad provisional, informó este jueves la Policía.

La jefa de la unidad contra el terrorismo de Scotland Yard, Helen Flanagan, precisó que los dos varones de 45 y 47 años, de nacionalidad británica, han sido liberados "bajo estrictas condiciones" hasta una próxima comparecencia en abril, mientras continúa la investigación.

Cuatro ambulancias de la entidad internacional Hatzola fueron incendiadas sobre las 01:35 GMT del lunes en el barrio londinense de Golders Green, donde viven muchos judíos, sin que ninguna persona resultara herida.

Además del arresto de los dos sospechosos, la Policía registró varios domicilios en distintos puntos de Londres, al tiempo que investiga si el suceso puede estar conectado con algún grupo criminal internacional.

La supuesta autoría del ataque fue reivindicada en redes sociales por el grupo islamista Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia, una organización poco conocida y con presuntos vínculos con redes proiraníes.

El mismo grupo ya se había atribuido ataques contra sinagogas en Bélgica y Países Bajos, aunque la Policía británica subraya que trabaja para verificar la autenticidad de la reivindicación, difundida a través de un vídeo en Telegram.

Analistas y servicios de inteligencia occidentales e israelíes han señalado que Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia, aparecido este marzo, podría ser un grupo ficticio creado por Irán para ocultar sus operaciones, aunque no hay evidencia de que haya participado en ningún incidente concreto. EFE