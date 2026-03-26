Leonel Rodríguez gana la primera etapa y es el líder de la Vuelta Ciclista del Uruguay

Montevideo, 26 mar (EFE).- El uruguayo Leonel Rodríguez ganó este jueves la primera etapa de la Vuelta Ciclista al Uruguay, la prueba de ciclismo más importante del país, y asumió el liderato con cuatro segundos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, Matías Presa.

En una ruta de 124,8 kilómetros que unió la Intendencia de Montevideo y la localidad de San José, capital del departamento (provincia) homónimo, el ciclista uruguayo acabó en primer lugar con un tiempo de 2 horas, 51 minutos y 30 segundos, al que le restan diez segundos de bonificación por la victoria.

La etapa, que sirvió como arranque de la edición 81 de la competición, se decidió en un embalaje final entre Rodríguez, del Náutico y de Pesca Boca del Cufré, Matías Presa —del Club Ciclista Cerro Largo— y Germán Fernández, del Dolores Cycles Club, que completó el podio y se quedó a seis segundos del líder en la clasificación general.

En cuanto al desarrollo de la prueba, cinco ciclistas lograron consolidar una destacada fuga que llegó a tener dos minutos de diferencia sobre el grupo principal.

Los encargados de liderar este ataque fueron Germán Fernández, Ignacio Negrin, representante del Douglas Guilles; Sergio Fredes, del Punta del Este; Alejandro Quilci, del Alas Rojas de Santa Lucía, y Matheus Constantino, del equipo Swift de Brasil.

A las puertas del podio finalizó el argentino Lisandro Mateo Bravo, quien le dio el cuarto lugar al Club Ciclista Cerro Largo y se clasificó como el mejor extranjero tras parar el reloj en 2:51:30 horas, idéntica marca que le valió la quinta y sexta posiciones a Roderyck Asconeguy e Ignacio Maldonado, respectivamente.

La tradicional prueba de ciclismo recorre trece departamentos de Uruguay. La segunda etapa se disputará el próximo viernes y unirá las ciudades de San José y Paso de los Toros, perteneciente al departamento (provincia) de Tacuarembó, en un recorrido de 198,7 kilómetros, que será el segundo más largo de toda la competición.

La Vuelta Ciclista del Uruguay se correrá hasta el domingo 5 de abril, día del final, en una etapa de 190,6 kilómetros que comenzará en Trinidad, en la región de Flores, y terminará en Montevideo. EFE