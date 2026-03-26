Legislatura de California aprueba proyecto para cambiar Día de César Chávez tras denuncias

Los Ángeles (EE.UU.), 26 mar (EFE).- La Legislatura de California aprobó este jueves un proyecto para cambiar el nombre del Día de César Chávez, que se celebra el 31 de marzo por su natalicio, por el de Día de los Trabajadores Agrícolas, en un esfuerzo por reconocer la lucha de esta comunidad sacudida tras las acusaciones de abuso sexual contra el líder sindical.

La iniciativa se dirige al escritorio del gobernador de California, Gavin Newsom, que ha dicho que la firmará antes de la celebración.

La legislación de última hora se aprobó tras la polémica provocada por las acusaciones de dos mujeres, Ana Murguia y Debra Rojas, que detallan cómo fueron abusadas sexualmente por Chávez cuando eran apenas unas niñas, reveladas por una investigación de The New York Times.

El periódico también contó con las declaraciones de Dolores Huerta, fundadora junto a Chávez del Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW), quien también aseguró haber sido forzada por su compañero a tener relaciones sexuales, de las que tuvo dos hijas.

Los aportes de Chávez al movimiento por los derechos de los campesinos, organizando huelgas para lograr mejores condiciones de vida y salarios para los trabajadores agrícolas, hicieron que a través de los años se le reconociera, con resoluciones, calles y días dedicados en su nombre, que celebraban su natalicio.

Tras la aprobación, la presidenta pro tempore del Senado, Monique Limón, dijo a la prensa que aún mantiene conversaciones sobre cómo se implementarán los cambios en los programas educativos.

En Texas, el gobernador Greg Abbot declaró la semana pasada que el estado no festejará el 31 de marzo a Chávez, tras advertir que las denuncias “desmantelan” la narrativa que elevó su nombre como uno de los líderes agrícolas más importantes de EE.UU..

Por su parte, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, tomó un paso similar y anuló la proclamación anterior a favor de Chávez y firmó una que declara el último lunes de marzo como Día de los Trabajadores Agrícolas en la ciudad. EFE