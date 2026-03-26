La economía española creció el 2,8 % en 2025, tras acelerarse a final de año

Madrid, 26 mar (EFE).- La economía española creció el 2,8 % en 2025 gracias al mayor consumo de los hogares y al aumento de la inversión empresarial, tras acelerarse el crecimiento un 0,8 % el último trimestre del año, dos décimas más que el anterior y la mayor tasa trimestral del año.

La demanda nacional (consumo e inversión) aportó 3,6 puntos porcentuales al crecimiento de 2025, mientras que la demanda externa (exportaciones e importaciones) restó 0,7 puntos en el año de la guerra de aranceles iniciada por Estados Unidos, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) que confirmó este jueves los datos adelantados el pasado 30 de enero.

El valor del PIB a precios corrientes para el conjunto del año se situó en 1.687.152 millones de euros, un 5,8 % superior al de 2024.

Aunque 2025 fue un año de moderación de crecimiento, quedó 0,7 puntos por debajo del registrado en 2024 (3,5 %), el avance del PIB español duplicó al de la zona del euro, destacó el Ministerio de Economía.

El crecimiento anual del 2,8 % quedó finalmente una décima por debajo de lo que preveía el Gobierno y la mayoría de analistas nacionales y organismos internacionales.

La demanda interna es la que tiró del crecimiento en 2025, con un incremento del consumo de los hogares del 3,3 %, tres décimas más que en 2024, sostenido por la creación de empleo, en tanto que el consumo de las administraciones públicas se moderó cinco décimas, hasta el 2,4 %.

La formación bruta de capital fijo (inversión) creció un 5,8 %, frente al 3,6 % de 2024, con un incremento significativo del 7,4 % de la inversión empresarial en maquinaria, bienes de equipo y sistemas de armamento, cuando un año antes avanzaba el 1,9 %.

Frente al dinamismo de la demanda interna, el sector exterior fue el responsable de la desaceleración económica en 2025, a pesar de lo cual las exportaciones cerraron el año en positivo, con una avance del 3,6 %, que fue del 1,1 % para las exportaciones de bienes y del 8,4 % para las exportaciones de servicios.

Las importaciones se incrementaron el 6,2 %, frente al 2,9 % de un año antes y el mayor aumento fue para la compra de bienes en el exterior (6,1 %).

El empleo a tiempo completo se incrementó un 3,1 % en 2025, por encima del 2,8 % del año anterior.

La construcción fue el sector que más valor añadido generó a la economía en 2025, con un avance del 5,6 %, seguido del sector servicios (3,2 %) y la industria (2,3 %). EFE

(Infografía)