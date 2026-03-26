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Kazajistán aumenta el comercio con Rusia, destaca Tokáyev al recibir primer ministro ruso

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Astaná, 26 mar (EFE).- Los intercambios comerciales entre Kazajistán y Rusia han alcanzado los 30.000 millones de dólares y los proyectos conjuntos suman 25.000 millones, aseguró el presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, quien recibió al primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin.

"Ya se han implementado 122 importantes proyectos por un valor aproximado de 25 mil millones de dólares. El volumen comercial se acerca constantemente a los 30 mil millones de dólares. Estos son resultados verdaderamente excepcionales", afirmó Tokáyev, citado por la Presidencia kazaja (Akorda).

Satisfechos con la cooperación bilateral, los representantes de ambos países se reunieron en el palacio presidencial kazajo y celebraron la próxima visita del presidente ruso, Vladímir Putin, que deberá tener lugar en mayo.

"El gobierno está haciendo todo lo posible para que esta visita, al igual que las anteriores, sea un éxito. Recordamos con agrado su visita a la Federación Rusa el pasado mes de noviembre", señaló el primer ministro ruso.

Mishustin, por su parte, felicitó a los kazajos por la reciente celebración del referéndum constitucional, donde un 87 % votó que sí por las reformas que otorgan sobre el papel más facultades al Legislativo -se creó un Parlamento unicameral y se eliminó la cuota presidencial-, aunque los expertos consideran que refuerza en realidad al jefe de Estado.

El jefe del Gobierno ruso llegó el martes a Kazajistán, donde permanecerá hasta mañana, jueves.

La visita tiene lugar a la par de que emergen informaciones por parte de la prensa de que Kazajistán habría suspendido temporalmente la importación de grano de Rusia, donde tiene lugar un masivo sacrificio de ganado por una posible epidemia. EFE

(foto)

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