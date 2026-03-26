Gobierno palestino, alarmado por 1.000 ataques de "terrorismo colono" en Cisjordania 2026

Jerusalén, 26 mar (EFE).- La ministra de Asuntos Exteriores palestina, Varsen Aghabekian Shahin, se mostró este jueves alarmada por la escalada del "terrorismo de colonos" que está experimentado Cisjordania ocupada actualmente, asegurando que desde inicios de 2026 se han registrado más de 1.000 ataques.

La representante del Gobierno de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) añadió también que, a consecuencia de esta violencia, han muerto ya diez palestinos, todos desde el inicio de la guerra con Irán.

"Esta situación debería hacer saltar las alarmas. El Ejército no interfiere en estas agresiones y no hay ningún tipo de rendición de cuentas", lamentó la ministra palestina y agregó que durante los diez primeros días de guerra con Irán se registraron más de 100 ataques de colonos contra 62 aldeas palestinas.

"Detrás de los números, hay personas. Tenemos sueños, aspiraciones. Os pido que no normalicéis nuestro sufrimiento. El terrorismo de los colonos está diseñado para aterrorizar y desplazar a los palestinos de nuestras casas. En lo que llevamos de semana, 24 pueblos han sido atacados por colonos", indicó.

Asimismo, pidió que se abra el debate sobre cuándo se va a exigir el desarme de las milicias de colonos que actúan, la mayoría de las veces amparados por el propio Ejército israelí, en la Cisjordania ocupada contra los palestinos: "Tienen que desarmarse y parar de aterrorizar a los palestinos".

"En estos últimos días, hemos llamado a diplomáticos e instamos a más países que se sumen", dijo.

Los ataques por parte de colonos en la Cisjordania ocupada se agudizaron tras los atentados de Hamás del 2023, al tiempo que el Ejército también incrementó sus redadas.

Desde el inicio de la guerra con Irán, prácticamente todas las noches se están registrando episodios muy violentos que lideran grupos de numerosos colonos contra diferentes poblaciones palestinas. Esta pasada noche, según informó la agencia palestina de noticias Wafa, una turba abrió fuego en la localidad de Tubas cauando varios heridos. EFE