Agencias

El Vaticano pide el fin de la guerra y que se pueda celebrar la Semana Santa en Jerusalén

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Roma, 26 mar (EFE).- El secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, pidió este jueves que, con ocasión de la Semana Santa, se pueda "poner fin a esta locura que es la guerra" y deseó que se puedan celebrar, al menos en el interior, los ritos en Jerusalén, tras haberse suspendido allí la procesión del Domingo de Ramos.

"La Pascua es la fiesta de la paz, la paz del Señor resucitado. Y es una ocasión especial para renovar el llamamiento a poner fin a esa locura que es la guerra", expresó Parolin en un acto en el Vaticano.

Respecto a los ritos de la Semana Santa en Tierra Santa, después de haberse cancelado por motivos de seguridad la procesión del Domingo de Ramos, el cardenal expresó su deseo de que "al menos en el interior se puedan celebrar los ritos de la Semana Santa, en la iglesia del Santo Sepulcro".

Ante la pregunta de los periodistas sobre si la de Estados Unidos e Israel contra Irán podría encajar en el concepto de 'guerra justa', Parolin remitió a las palabras del cardenal arzobispo de Nueva York, Robert McElroy, de hace unos días: "Él dijo que no, y creo que es así", subrayó.

A Parolin también se le preguntó sobre las peticiones para las celebraciones con la liturgia anterior al Concilio Vaticano II, la misa tridentina o 'Vetus Ordo', después de que el papa León XIV pidiera en un mensaje a los obispos franceses "la inclusión generosa de quienes están sinceramente apegados" a esta forma tradicional.

"La liturgia no debe convertirse en fuente de conflicto y división entre nosotros. Se trata de encontrar una fórmula que pueda satisfacer necesidades legítimas. Creo que se puede lograr, sin convertir la liturgia en un campo de batalla", afirmó.

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