El Texas sube un 4,51 % tras amenazar Trump a Irán si no se ponen serios en negociaciones

Nueva York, 26 mar (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este jueves un 4,51 %, hasta los 94,39 dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara de nuevo a Irán si no se "ponen serios" con las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

En torno a las 09.00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuro del crudo para el mes de mayo, el de referencia para Estados Unidos, sumaban 4,07 dólares al cierre anterior.

"Más les vale ponerse serios pronto, antes de que sea demasiado tarde, porque una vez que eso ocurra, NO HABRÁ VUELTA ATRÁS ¡y no será nada agradable!", afirmó el mandatario estadounidense en su red social, Truth Social.

El Texas comenzó otra jornada al alza después de un nuevo mensaje del presidente Trump que parece alejar la idea de que se logre un acuerdo entre Washington y Teherán pronto.

"Los negociadores iraníes son muy diferentes y 'extraños'. Nos están 'suplicando' que lleguemos a un acuerdo, lo cual es lógico, ya que han sido aniquilados militarmente, sin ninguna posibilidad de recuperarse, y, sin embargo, afirman públicamente que solo están 'estudiando nuestra propuesta'. ¡¡¡ERROR!!!", escribió Trump.

Irán rechazó una propuesta de paz de 15 puntos enviada por el presidente estadounidense por considerarla "excesiva y alejada de la realidad del fracaso de Estados Unidos en el campo de batalla", según informaron este miércoles medios estatales.

La hoja de ruta del mandatario estadounidense recogía, según avanzó The New York Times, líneas generales relacionadas con el programa nuclear y el desarrollo de misiles balísticos iraníes, así como la seguridad de las rutas energéticas, en particular el estrecho de Ormuz. EFE