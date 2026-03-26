El parto de los cachalotes es una experiencia en la que colabora toda la manada

Redacción Ciencia, 26 mar (EFE).- Observar el parto de un cachalote en estado salvaje es un evento excepcional y tiene un componente comunitario. Todo el grupo se reúne en torno a la hembra, emiten diferentes vocalizaciones y, una vez nacida la cría, se ocupan de sacarla del agua para ponerla sobre sus lomos.

Esa es la cronología de los hechos que describe un estudio publicado en Scientific Reports encabezado por el proyecto CETI, una organización dedicada al estudio de los cachalotes, y que se produjo en julio de 2023 frente a las costas de Dominica, en el Caribe.

La madre era un cachalote identificada como Rounder y la fase de expulsión del parto, desde que se observó asomar las puntas de la aleta caudal del recién nacido hasta el final, duró 34 minutos.

Menos de un minuto después del nacimiento, el grupo hizo emerger a la cría del agua y la colocaron sobre las cabezas y los lomos de las hembras adultas.

El parto se produjo en un grupo de cachalotes conocido por los investigadores, compuesto por once miembros y al que denominan ‘unidad A’.

Durante las primeras fases, otras hembras adultas se mantuvieron constantemente orientadas hacia el parto y se observó que se sumergían repetidamente bajo la aleta dorsal de Rounder, señala el artículo.

Tras el nacimiento, todo el grupo se volvió muy activo, con los adultos apretando el cuerpo de la cría contra los suyos, tocándole con la cabeza dirigiendo su hocico hacia él.

Después, el recién nacido fue elevado sobre las cabezas de los adultos, con el grupo en un círculo muy compacto, balanceándose, con el recién nacido en la superficie, cerca de ella, o sobre los cuerpos de los adultos.

La práctica de sacar al recién nacido de forma cooperativa solo se ha observado en tres especies de ballenas dentadas y un análisis evolutivo de los partos de cetáceos sugiere que se remonta a antes del último antepasado común de las ballenas dentadas y las ballenas barbadas, hace más de 36 millones de años.

Durante todo el parto, los cachalotes emitieron vocalizaciones, conocidas como ‘codas’, breves ráfagas de chasquidos que usan para comunicarse.

Esas vocalizaciones fueron cambiando en momentos claves del parto, como el inicio del mismo y las interacciones con calderones de aleta corta justo después de acabar. En determinados momentos, las codas eran más lentas y prolongadas e incluían sonidos parecidos a las vocales humanas ‘a’ e ‘i’, conocidos como vocales de coda.

Los investigadores se plantean nuevas cuestiones sobre los partos de los cachalotes y de los cetáceos en general, entre ellas si las vocalizaciones y la coordinación vocal es una característica necesaria para dar a luz con éxito.

Aproximadamente dos horas después del nacimiento, el grupo de cachalotes comenzó a dispersarse y el recién nacido permaneció con su madre, su media hermana Accra y su tía Aurora.

Los investigadores, que siguieron el parto desde un barco, tomaron datos con audio submarino, vídeo aéreo con drones y fotografía, además de observaciones del comportamiento que abarcaron el periodo anterior, durante y posterior.

El recién nacido fue observado con Accra y Aurora un año después y los autores sugieren que es probable que llegue a la edad adulta tras haber sobrevivido a su primer año. EFE