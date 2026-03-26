El comandante iraní al frente del cierre de Ormuz muere en un ataque, según prensa israelí

Jerusalén, 26 mar (EFE).- El comandante de la Armada iraní Alireza Tangsiri, del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, murió en un ataque en la ciudad portuaria de Bandar Abás (en el estrecho de Ormuz), según informó este jueves la prensa israelí.

Medios como Haaretz, Times of Israel o The Jerusalem Post, que se hacen eco de esta noticia citando a un funcionario israelí en condición de anonimato, aseguran que Tangsiri era el responsable del cierre del tránsito internacional de mercancías por el estrecho de Ormuz (por el que, entre otros recursos, circula el 20 % del petróleo a nivel mundial).

No se ofrecen más detalles acerca de si Tangsiri murió en un ataque perpetrado por Israel o Estados Unidos, ni en qué circunstancias.

Por el momento, tampoco las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) o el Gobierno iraní se han referido públicamente a esta cuestión.

Al ser preguntadas por EFE, las FDI respondieron que están "revisando informes" para pronunciarse o no al respecto.

Algunos medios iraníes habían informado previamente de un ataque en Bandar Abás, pero sin aportar más información de quién lo habría ejecutado o qué líderes de la nación persa se habrían visto afectados.

La última publicación en X por parte de Tangsiri, en cuya biografía en esta red social puede leerse "El golfo Pérsico es nuestro hogar", es del pasado martes.

En ese 'post' recalcaba que "el paso de cualquier embarcación por esta vía fluvial (el estrecho de Ormuz) requiere de la plena coordinación con la autoridad marítima de Irán".

La República Islámica mantiene el estrecho de Ormuz bloqueado para sus "enemigos" desde el comienzo de la guerra que comenzaron Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, aunque ha permitido el paso de petroleros de lo que considera países amigos, como Tailandia o la India.

Este cierre ha elevado los precios del petróleo, dado que el estrecho es clave para el comercio energético global, por lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido a Irán que reabra el paso; a lo que el país persa se ha negado. EFE