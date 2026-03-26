Agencias

El Banco de México sorprende con recorte de tasa de interés en 25 puntos hasta el 6,75 %

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Ciudad de México, 26 mar (EFE).- El Banco de México (Banxico) rebajó este jueves un cuarto de punto los tipos de interés hasta el 6,75 %, su primer recorte tras haber hecho una pausa en febrero, en medio de la previsión de una inflación al alza y la incertidumbre por los cambios de política económica por parte de EE.UU. y los conflictos geopolíticos.

En su anuncio, el banco central dijo que "juzgó apropiado en esta ocasión continuar con el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia" y "en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario".

La decisión, que mostró división interna en el banco central con tres votos a favor y dos en contra, es su primer recorte desde la reunión del 5 de febrero, cuando la Junta de Gobierno decidió “hacer una pausa” su reducción de los tipos de interés, para dejar la tasa de referencia sin cambios en el 7 %, tras una docena de reducciones consecutivas. EFE

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