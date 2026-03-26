Al menos dos muertos y tres heridos en Emiratos Árabes por la metralla de un misil iraní

Redacción Internacional, 26 mar (EFE).- Al menos dos personas murieron y tres resultaron heridas este jueves en Emiratos Árabes Unidos (EAU) por la metralla de un misil balístico iraní que cayó en una carretera de Abu Dabi, la capital de ese país árabe del golfo Pérsico, según un comunicado oficial.

Las defensas antiaéreas emiratíes consiguieron "interceptar con éxito un misil balístico cuya metalla cayó en la carretera Sueihan (en el centro de la ciudad). El incidente causó la muerte de dos personas aún no identificadas y heridas a otras tres, además de daños en varios vehículos", informó la Oficina de Prensa de Abu Dabi en un comunicado difundido en su cuenta en X.

La nota no dio a conocer más detalles sobre el incidente o el objetivo del nuevo ataque iraní, si bien numerosas instalaciones civiles y económicas tanto en EAU como en otros vecinos árabes de Irán en el Golfo han sido blanco de ataques con cientos de drones y misiles iraníes desde el inicio de la guerra de Estados Unidos, Israel e Irán el pasado 28 de febrero.

Aunque no existe un balance total oficial de las víctimas, se estima que unas 25 personas han perdido la vida en EAU, Kuwait, Catar, Baréin y Arabia Saudí en ataques similares lanzados por la Guardia Revolucionaria iraní durante las últimas cuatro semanas.

Esos países componen, junto con Omán, la alianza económica y política del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), rica en petróleo y gas.

Son todos aliados próximos de Washington y en algunos de ellos, como Baréin y Catar, Estados Unidos mantiene sus más importantes bases militares en Oriente Medio. EFE