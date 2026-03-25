Venezuela y Argelia crearán un consejo empresarial para consolidar la alianza energética

Caracas, 24 mar (EFE).- Venezuela y Argelia crearán un consejo empresarial para ejecutar acuerdos comerciales suscritos y consolidar alianzas en sectores como la energía, así como la agricultura y la agroindustria, informó este martes el Gobierno de la nación suramericana.

Se trata de un "paso estratégico" que dan ambos países a propósito del 55 aniversario de sus relaciones diplomáticas, establecidas el 23 de marzo de 1971, según el canciller venezolano, Yván Gil, citado en una nota oficial.

"A lo largo de estas cinco décadas y media, Venezuela y Argelia han compartido posiciones sólidas en las grandes causas internacionales, desde la lucha por una solución justa para Palestina y el Sáhara Occidental, hasta la defensa de los precios justos para los recursos energéticos", expresó.

El titular de Exteriores señaló que ambos países han celebrado en sus años de relaciones cinco comisiones mixtas y suscrito 55 instrumentos de cooperación en áreas como energía, comercio, ciencia, educación, electoral, medioambiente, transporte y cultura, entre otras, y afirmó que siguen comprometidos con el fortalecimiento de "estos vínculos a través del intercambio técnico de alto nivel".

Caracas y Argel llegan a este nuevo acuerdo en medio de la apertura petrolera de Venezuela, tras la sustancial reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos para aumentar la participación de inversionistas privados y extranjeros, y de los cada vez más estrechos acercamientos con Washington.

Por su parte, el embajador argelino en Venezuela, Farouk Benmokhtar, destacó que, más allá del nivel de cooperación bilateral, son 55 años de "amistad, fraternidad y respeto mutuo".

El pasado julio, Argelia y Venezuela firmaron en la capital del país norteafricano varios memorandos de entendimiento para diversos sectores y programas de trabajo conjunto, con el fin de fortalecer la cooperación bilateral, informó entonces la agencia estatal argelina, APS.

Los documentos suscritos contemplan la cooperación en el sector agrícola, medioambiente, el desarrollo sostenible, la educación superior y la vivienda, entre otras áreas.

Después de la captura de Nicolás Maduro y los acercamientos entre Estados Unidos y Venezuela para negociar por petróleo, las autoridades de Caracas han sostenido varios encuentros con diferentes países para conversar sobre energía, entre ellos Colombia, Alemania y Túnez. EFE