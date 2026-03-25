Agencias

Un partido de sanción en España al uruguayo Fede Valverde

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Madrid, 25 mar (EFE).- El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) impuso un partido de sanción al centrocampista uruguayo del Real Madrid Fede Valverde, por la tarjeta roja directa que vio en el derbi contra el Atlético de Madrid, correspondiente a la vigésima novena jornada de LaLiga EA Sports (Primera División española), por una entrada sobre Álex Baena.

Valverde fue expulsado en el minuto 77 del encuentro jugado en el estadio Santiago Bernabéu (3-2) por la entrada sobre Baena en el centro del campo, según el acta del colegiado andaluz José Luis Munuera Montero por "dar una patada a un adversario, sin estar (el balón) a distancia de ser jugado, empleando uso de fuerza excesiva". EFE

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