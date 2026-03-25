Ucrania reivindica el ataque a la terminal portuaria rusa de Ust-Luga

Kiev, 25 mar (EFE).- El Estado Mayor ucraniano reivindicó este miércoles como una operación de sus Fuerzas Armadas el ataque que provocó un incendio anoche en la terminal portuaria de Ust-Luga, en la región rusa de Leningrado.

“Según información preliminar, fueron alcanzados una zona de depósitos (de petróleo) y varios sistemas de almacenamiento. En el perímetro de la empresa se registró un incendio”, se lee en una nota publicada por el Estado Mayor de Kiev.

El comunicado añade que la infraestructura tiene un papel importante en la exportación y el transporte de petróleo y productos derivados del petróleo por parte de la Federación Rusa.

El Estado Mayor ucraniano recuerda asimismo que Rusia financia en gran parte su maquinaria de guerra con los ingresos que obtiene de las exportaciones petroleras.

Según la nota castrense ucraniana aún se está estimando el alcance de los daños del ataque.

Las autoridades rusas informaron este miércoles de un gran incendio en la terminal portuaria rusa de Ust-Luga, en el mar Báltico, a consecuencia del impacto de un dron ucraniano.

Según fuentes oficiales rusas, Ucrania lanzó contra la región de Leningrado donde está situada la terminal un total de 56 drones. EFE