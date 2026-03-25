Ucrania dice haber alcanzado un buque rompehielos ruso en el mar Báltico

Kiev, 25 mar (EFE).- El Estado Mayor ucraniano informó este miércoles de una operación de sus fuerzas armadas en la región rusa de Leningrado en la que habría sido alcanzado un buque patrullero rompehielos que iba a ser utilizado por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB).

El buque ‘Grupa’ del proyecto 233550 fue atacado cuando se encontraba en los astilleros del puerto ruso de Víborg, en el mar Báltico. Según el Estado Mayor ucraniano, barcos de este tipo sirven tanto para propósitos civiles como militares.

El Estado Mayor de Kiev no dio detalles sobre los daños causados al buque.

Según las autoridades rusas, Ucrania atacó durante la pasada noche territorio ruso con un total de 386 drones. De estos drones, 56 fueron dirigidos contra la región de Leningrado en la que se encuentra el puerto de Víborg.

El ataque ucraniano provocó además un gran incendio en la terminal portuaria rusa de Ust-Luga, también en la región de Leningrado, al impactar un dron en una de sus infraestructuras, según las autoridades rusas. EFE