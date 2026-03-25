Takaichi pide al director de la AIE liberar más crudo ante el conflicto en Irán

Tokio, 25 mar (EFE).- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, pidió este miércoles al director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, nuevas liberaciones coordinadas de crudo ante la creciente preocupación por el suministro energético en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Actualmente, muchos países de Asia están atravesando grandes dificultades. Teniendo en cuenta la seguridad energética de estas naciones, y en previsión de que la situación pueda prolongarse, me gustaría solicitar que se comiencen a preparar posibles liberaciones coordinadas adicionales en el futuro", dijo la mandataria al comienzo del encuentro.

Takaichi expresó también su "profundo agradecimiento" a Birol por su apoyo a las políticas energéticas adoptadas por su Gobierno, y aseguró que está decidida a "actuar con firmeza para proteger la vida" de sus ciudadanos y su economía.

Birol, por su parte, dio las gracias a Tokio por apoyar la decisión del organismo de sacar al mercado cientos de millones de barriles de las reservas estratégicas de sus países miembros para compensar las pérdidas de abastecimiento por la interrupción del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

Takaichi recibió a Birol en su oficina en Tokio para tratar posibles formas de estabilizar el suministro de crudo, cerca de una semana después de que la AIE, con sede en París, elevara a 426 millones de barriles la liberación de sus reservas estratégicas, la mayor de su historia, con el fin de "proporcionar un colchón significativo y necesario".

En este contexto, el director de la AIE dijo a principios de esta semana desde Australia que la situación es "muy grave" y supera a las crisis energéticas de la década de 1970.

Está previsto que Japón comience a sacar al mercado este jueves sus reservas de petróleo estatales, después de comenzar a liberar reservas privadas el 16 de marzo. EFE

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